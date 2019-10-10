小度营销视频刷屏背后：从营销到产品，一切以满足用户需求为先

近日，一则关于家长辅导作业时大型翻车现场的短视频《全国家长崩溃实录》在网上火了。这支视频取材于全国各地家长在辅导作业时状况百出的场景，最早由小度发布在官方账号平台，展示了小度作为人工智能助手在辅导作业方面的实力。一个辅导作业的营销短视频，为何能引发大家的共鸣，突然火了？

“不做作业母慈子孝，一做作业鸡飞狗跳。”对不少有孩子的家长来说，每晚辅导作业都是最难熬的时候。“6+2=4”、“两条边夹角是A儿”、孔融让梨还是“恐龙浪梨”、“你知道高考差一分能差多少人吗？”……无论是四川、东北，还是福建、山东，在辅导孩子这件事上，全国家长都忍不住长叹：“我太难了”。

当代父母身兼重负，上班赚钱养家育儿，一天下来精力有限，想做点自己喜欢的事情都是奢求，更别说现在小学生的题目难度早已超越了能力所在，辅导作业时“心有余而力不足”。 小度的这支视频敏锐捕捉到这一现象，直击家长痛点，从用户视角深挖家长辅导作业场景下的潜在需求，并为他们送上了“解忧神器”——小度。

小度打造的这支营销视频之所以大火，不仅因为其采用方言增加趣味性、题材来源于真实生活，更重要的是品牌主善于换位思考，从用户诉求出发而不是站在品牌立场看待问题。抛却传统广告主“有什么推什么”的观念，小度这支视频转而去思考用户需要什么，更在意用户的“满足性”。小度此次营销建立在“用户思维”基础之上，与其一贯的产品理念保持同步。

能否满足用户需求是衡量智能音箱的标准之一，而满足能力主要看两点：智能音箱的知识完备程度和技能服务生态。针对上述视频中“家长辅导作业”的难题，小度智能音箱不仅早就推出了宝贝计划，引入学而思轻课、VIPKID、51talk等儿童启蒙教育作业辅导和益智游戏等海量优质儿童教育资源，还业内首创更安全健康的儿童模式。

其中，小度有屏智能音箱小度在家1S拥有行业最优的儿童唤醒识别、儿童专属TTS音色和对话交互界面，更符合儿童沟通的特点；在此基础上，还专为宝宝增加了三重保护：时长保护、距离保护和内容保护，让家长带娃更省心。

为了满足用户在不同场景下的更多需求，小度的技能生态也不断升级。截止到今年7月，小度开放平台入驻了33000多个开发者，上线2400多项优秀技能，覆盖生活各个场景，包括直播、游戏、音视频、娱乐、消费、智能家居控制等，不断满足用户的新需求。

“想用户之所想，做用户之所需”，无论是品牌营销还是产品设计，小度智能音箱一直以满足用户需求为核心。在谈及小度未来的发展方向时，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏认为，智能音箱背后本质上是一个人工智能助理，它的发展方向应该是越来越能够帮助人、越来越能够服务人。走在行业前端的小度，始终将满足用户需求放在重要位置，与用户并肩向前。