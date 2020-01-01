“捷”伴英超 逐梦绿茵 2019捷豹校园足球燃动申城

背景

①社会背景：足球，作为深受广大群众喜爱的运动，对提高国民身体素质、实现体育强国梦具有重要意义。为了夯实中国足球人才根基，2015年，《中国足球改革发展总体方案》制定了足球中长期发展规划，以推进青少年校园足球的全面发展。但是，足球教练中坚力量不足、足球青少年普及度不高，仍然是当前中国校园足球普及需要解决的两大难题。

②企业背景：捷豹路虎中国始终将企业社会责任作为企业战略的重要组成部分，不断深入践行对中国市场的长期承诺。其与中国宋庆龄基金会于2014年共同成立的“捷豹路虎中国青少年梦想基金”，已使超过40万名青少年从相关项目中受益。

③项目背景：捷豹校园足球作为梦想基金最早启动的公益项目之一，致力于中国校园足球普及，帮助更多青少年感受到国际领先的足球文化。2019年7月19日，捷豹校园足球项目登陆上海，正式迈入与英超劲旅托特纳姆热刺足球俱乐部战略合作的第二年。

该项目在延续“热刺教练-体育老师-受益学生”三位一体受益模式的基础上，对培训内容进行了全面升级，为上海当地中小学生和体育老师带来更科学、更富实践性的足球培训课程。

目标

①以足球为纽带，推动中英两国友好关系的进一步发展；

②进一步推动校园足球的普及，助力中国青少年健康成长与发展；

③通过将体育老师纳入受益范围，全方位提升中国青少年足球教练的专业素质，为中国足球的崛起培养中坚力量；

④全面推动捷豹路虎CSR价值共赢体系建设，深化捷豹路虎“负责任”的企业形象，增强品牌美誉度和客户忠诚度。

项目创新&传播亮点

①项目创新

培训课程升级：该项目拥有雄厚师资力量，热刺金牌教练David和Ose加盟，并全面升级培训内容，为中国的足球小将量身打造最适合他们的综合性足球训练课程。

可复制公益模式：依托国际先进青训理念，结合中国足球发展现状，通过“三位一体”的培训模式和“授人以渔”的公益理念，持续影响广泛的受益群体。

中国名将助阵：特邀中国足球名宿成亮助阵，分享中国足球青训发展的宝贵经验。

融合多元活动：首创绿茵绅士杯，号召媒体、车主、员工、体育老师四方加入，为热刺加油助威。体验营特设英伦礼仪小课堂，加深中英文化礼仪交流。

②传播亮点：

传播节奏清晰有序，创意互动丰富新颖，为项目持续预热升温。

定制倒计时解锁海报，用创新之法，造足球之势；

依托捷豹路虎上海大本营优势，号召员工深入体验CSR明星项目。

深度输出核心内容，多维度传播时效性强，反馈正面，影响力持续扩大。

打造全媒体平台矩阵，覆盖电视、杂志、公益、汽车、生活方式在内的全方位传播领域；

涵盖线上线下、企业内部和外部、传统与数字化在内的多层次传播渠道；

传播延伸到员工、经销商、车主、合作伙伴，增强品牌美誉度和客户忠诚度。





传播效果

捷豹校园足球项目得到了来自电视、视频、直播平台、平面、网站、APP平台及社交媒体的广泛报道及高度好评；

活动共计产生剪报429篇，公关价值达到15,253,513元。