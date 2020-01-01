当张艺谋拍起竖屏短视频

方寸之间，“竖屏”述情

“在我看来，人人都可以是导演，很多民间作品非常有创意。”“现在竖屏的形式更适合手机，我觉得这也许对未来有更深远的影响。”“作为影像创作者，我们深知创新的意义。艺术不拘泥于现有形式，创作不拘泥于规格。” ——张艺谋

去年7月举办的抖音短视频影像节，蜚声国际的张艺谋导演担纲了评委会主席。前后跨时近一个月，他围绕短视频影像的形式和创作密集发声，提出了“竖屏美学”的概念。

最近，抖音上的两支短片引起了我们的注意。他们特殊之处在于，这两支作品正出自张艺谋导演团队与竖屏美学的理念。这似乎是对去年夏天的绝佳呼应——当张艺谋尝试短视频，新兴内容载体的叙事边界和美学层次，都得到了一次更有力地开拓。

方寸之间的竖屏，被放大的心动

镜头对准了一截火车卧铺车厢。睡在上铺的年轻男孩注意到了同车厢的女孩，却因为内敛、紧张、羞涩，只敢偷偷观察，迟迟没有先迈出一步主动搭讪。从白天到黄昏，他在一小节车厢的空间内不断变换位置，仿佛圆规的一脚环绕着圆心。

整体视频画面的由横变竖，不仅改变了故事的观看视角，更让整个讲述方法“进化”。由于全片采用了竖屏的画面表达，让故事镜头完全聚焦在人与人之间的关系上，也更加清晰地表达出导演意图。某种意义上说，这种“限制”反倒丰富了故事内涵，竖屏呈现方式与上下铺的人物关系构造，赋予了一个简单故事更加多元化的解读空间。

演员们到位的表情搭配真实的反应，牵引着观众的心思也随他而动。张艺谋团队对男女间初遇状态进行了细腻表达，这次的竖屏微电影也采用与电影《山楂树之恋》中类似的手法直白呈现，转换竖屏视角后更具匠心。

如果不是片尾“在路上 总有美好不期而遇”的文字以及别克LOGO浮现，还真有种观影的错觉——短片不但具备相对完整的故事线，更重要的是，因为置于竖屏的方寸之间，更给人浑然天成的沉浸式观感，配合结尾的slogan也更打动人心。

第二支视频同样给人耳目一新之感。尽管主题是春节“标配”的一家三口、天伦之乐，却因为“橱窗”这一布景的存在显得更加鲜活有趣。一家三口在橱窗内外的温情互动，不需要太多的言语对白，仅仅凭借演员们的精彩演绎，就让人感受到暖意融融的团聚氛围。另一个巧妙之处在于，当主要场景发生在橱窗内部时，结合竖屏的形式会呈现出观众透过橱窗观察的效果，更加身临其境。

伴随着抖音的一路火爆，竖屏广告这一形式也被品牌运用得越加广泛，但从内容深度和视野广度上而言，亟待进一步提升。当张艺谋团队参与到短视频的创作之中，电影语言与短视频之间，碰撞出了奇妙的化学反应，创造出了今年抖音“贺岁档”的亮眼佳作之一。

颠覆视角的竖屏，能带给品牌什么？

此次的新春系列竖屏微电影，是别克与张艺谋团队联合打造，旨在借势春节营销黄金期，将春节期间的美好故事用竖屏呈现。这组竖屏美学系列贺岁片，不仅是张艺谋导演团队在电影新阵地的重要尝试，更是别克为观众准备的一份贴心年礼，旨在向社会传达亲情、共情、美好、善意的人文关怀。

在一件件作品亮相的同时，别克也收获了大量的曝光、传播和品牌情感价值的升华。截至发稿前，别克抖音官方号发布的首支作品《遇见你》已有259.1万个点赞，6.3万评论和6.7万余转发，别克开启的#张艺谋团队贺岁片#主题话题页累计播放突破5亿次。平台、创作者和好的内容激荡之后带给品牌的“附加值”尽显。

那么，别克为什么如此关注竖屏广告？短视频营销发展到现在这个阶段，品牌们为什么必须要关注抖音竖屏作品？

众所周知，在移动互联网内容视频化的大背景下，短视频已经进入了全面的竖屏时代，MOVRMobile报告显示：智能手机用户有94%的时间竖屏持握手机而非横屏；英国调研机构Unruly调查显示：52%的手机用户习惯将屏幕方向锁定为竖向。在这一浪潮中，抖音扮演的无疑是引领者的形象。

传统影像行业与短视频载体碰撞后，抖音平台产生出了很多种有趣的类型，比如竖屏短剧、vlog，脑洞大开的创意视频，音乐技术流……竖屏加强了这些新形式的沉浸感，让用户有一种对话的感觉。同时各种有趣的道具、滤镜也让短视频的可玩性、交互性更强，在1分钟内体现更多的细节信息量和互动性。这背后是把生活中“有用”“有趣”的信息艺术化的呈现过程。

张艺谋导演曾如此形容他眼中的抖音：“一个大众彰显自我的平台，创作内容以生活化场景为主。同时抖音具有移动竖屏显示介质特有的优势，能够为品牌带来更为强大的视觉冲击，为品牌营销提供更广阔的创意表达空间。”

作为短视频领域的头部玩家，抖音率先提出了“影像艺术化”的可能性。2019年抖音宣布举办为期一个月的短视频影像创作挑战赛，加之与张艺谋、宁浩、张晋等传统影视行业权威人士的联动，将直接推动短视频影像艺术化的大跨度发展。

此番别克携手张艺谋导演团队打造系列贺岁微电影，正是这一思路水到渠成地贯彻，将对生活的美好愿景、系于农历春节的“真情流露”与积极正向的价值观融为一炉。配合该系列独特的竖屏美学概念，别克也通过短视频社交平台与观众进行交流，更大程度地提升了“竖屏美学”的观众体验效果。

“短视频独特的魅力使大家产生不断的拍摄热情。希望通过年轻人不断地参与创作，能够涌现出伟大的导演、伟大的演员和伟大的创作者。时代是属于年轻人的。” 以抖音短视频影像节颁奖典礼上，张艺谋导演的这番话作结。竖屏时代已至，期待看到更多刷新既有认知的佳作出现，也期待有更多品牌和专业的内容创作者们不断拓宽短视频表达的边界，参与探索这份独特的“竖屏美学”。