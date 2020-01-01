安慕希@优力丨2020新年季，如何在数字端搅动所有力量一起安…

CNY，一个营销圈内人谈虎色变的词。

年年都要做，家家都要搞，

怎么厮杀出位，非常让人头秃。

今年我们为安慕希开展了新年突围战。当接近尾声，开始不断收到以下私信留言时，大家的高强压力终于得到缓解，也是时候讲讲，我们是如何一步步找到支点，突出重围打好这一仗的。

已知条件：

安慕希2020icon新包装重磅上市

五大明星加持此次新年传播

安慕希和支付宝达成战略合作，扫安慕希2020icon可许愿及集福

解题思路：

让明星效应作为最香诱饵，

在互动中加强对支付宝扫2020icon动作的一次次强化提醒，

最终给大家带来2020=安慕希的强烈占位。

支点一

炸裂视觉先行

过又美又酷的安慕希式新年

颜值当道，不美真的难出位。所以最初提案时，不顾之后执行难度，我们提出了精雕细琢的潮流年画风。跟客户一碰，立刻被他们get到并要求，其他各方全部追随这个风格。

我们把五大明星迪丽热巴、王一博、沈腾、贾玲、C罗赋予了五大福星的称号，结合每人特质增加了重工的插画元素。整体色调上，让安慕希蓝和新年红结合，呈现出红蓝经典撞色的潮流五福卡。

这里我们学习了媒体发布的思路，用重点物料广为延展，一直刺激。于是不管是数字端不同内容的变形，还是应用到各种周边，有节奏地释放出来。

句点落在了豪华版的「安慕希2020艺人同款限量礼盒」。安慕希、明星街拍照、贴纸、红包，手机壳……新年的物件，我们全部备齐喽！这种排面，再度炸裂。现在此礼盒一盒难求，极具升值空间。要求产出售卖版礼盒的呼声也一直居高不下，见前文私信。

支点二



安慕希X网易哒哒

一镜到底沉浸式互动H5再爆百万PV，

最强大的打样力量

网易哒哒的创造力众所周知，但媒体内容如何和品牌诉求准确结合是优力的重要考题。

在充分沟通的情况下，我们定下了用网感+带梗+奇葩脑洞的画面重新解读各种许愿方法，让一些复杂的、遥远的、不好实现的许愿方式，变得接地气可操作。

前期剧情利用一镜到底的观看形式及精美的梦幻画风将整个H5的场景连贯起来，为用户带来视觉上享受。

H5中设定了8种许愿方式，如“吃机求愿法”“爆气成愿法”“顺绿灵愿法”…….. 妙趣解读也为用户新年许愿提供了新的社交货币。

扫码体验H5

本支H5传播周期仅3天，

创造了百万PV的优异成绩！



支点三

打造线上福利马拉松

绑定核心力量，创造更多价值

数字端热度转瞬即逝，超爆新闻也是3天就会自然冷却。但我们需要在一个多月里一直唤醒网友记忆，那么来一场不停歇的不插电福利马拉松吧！

1月1日，安慕希官方微博发起许愿活动，我们通过各种丰富的福利和门槛低易参与的小活动，持续激发粉丝参与热情。宠粉，我们是认真的！在官博，我们给你看关于你爱豆你喜欢的一切。

举个例子。许愿值达成1000万，我们释放了迪丽热巴的独家街拍照，热巴双丸子头的旗袍造型，瞬间就俘获了爱丽丝们的芳心，此造型不仅在粉圈引起轰动，还被各类娱乐、时尚大号疯狂转发。#迪丽热巴旗袍造型#微博话题阅读量超3.5亿。

官方之外，王一博和迪丽热巴的粉丝站也成为了安慕希的野生宣传官。以艺人同款限量礼盒作为钩子，我们联合粉丝站发起UGC活动。在创作这件事上，粉丝可以说是多才多艺，表现十分精彩。让安慕希的2020效应有了更长尾的效应。

粉丝大作

祝大家身体健康，“瓶瓶安安”

2020，一起安慕希！



最终，你将会看到

我们源源不断的案例

