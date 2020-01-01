宝马×宁浩这支贺岁微电影，不应被冷落

文|烧脑广告（shukewenzhai）

如果不是这场疫情来得如此突然迅猛，今年春节的各种热搜榜上，应该还是各种阖家团圆的感动，让人忍俊不禁的段子，以及支付宝五福、抖音红包、快手合作春晚等各大品牌的春节营销。 然而这场疫情让本该喜庆的春节覆上了一层恐惧的阴霾，对各行各业的经济产生了巨大冲击。年前各大品牌们大费心思策划的春节营销也在疫情中，默默地弱了声势。 宝马携手宁浩打造的贺岁广告——《巴依尔的春节》，就是这样一支质量非常不错但却未能收获不错关注度的作品。 《巴依尔的春节》是一部长达 22 分钟的微电影，以男孩李辉视角回溯到1992年，围绕”BMW“的名字，展开了一个有趣的故事。 ▼

影片开头用一段舒缓的长镜头，为观众呈现了一副 90 年代初的春节图景：贴春联、屯白菜、大扫除、烫头发、孩子们嬉戏打闹、浓浓的山西口音……这些真实还原的元素，不仅将观众代入影片的情境，也为故事做了背景铺垫。 故事的主角男孩李辉来自一个离异家庭，爸妈关系十分僵硬。大年三十这天爸爸来接他去过年，开的是老板的车——”巴依尔“。

“巴依尔”实际上就是现在的”宝马”“BMW“，90年代初期，“BMW”还被人们称为“巴依尔”。那个时候，开这辆车的人基本上都是司机。 而李辉爸爸开来的这辆“巴依尔”，也就是他老板的。他给李辉炫耀说这台车全国也就几百辆，能坐这辆车的孩子没几个。可纵使是这样高级的待遇，也让李辉高兴不起来。 李辉在和邻居家的孩子们玩耍时产生了分歧，爸爸的这辆“巴依尔”正好给了大家嘲笑他的灵感。邻居家的孩子们嘲笑他爸爸没媳妇，说他爸爸是吝啬的“巴依老爷”。 为此李辉和他们打得不可开交，后来朋友安慰他说，可以给”巴依尔“换个名字。于是，让人哭笑不得的故事开始了。 巴斯坦、巴飞机、巴花生、巴裤衩、巴玉米、巴糖葫芦……凡是能看到的东西，都被两人用上了，但还是觉得不好。于是他们找到了长辈四爷，为车取名，竟还用上了生辰八字。在四爷这里，“BMW”现在的名字“宝马”巧妙地出现了。

可是李辉对这个名字还是不满意，他们接着用小脑瓜绞尽脑汁使劲想，从八拜之交、八百罗汉、八仙过海，又到抓住“BMW“玩谐音梗，最后终于想到了”弼马温“。“巴依尔”就像“弼马温”，百米提速1秒2，全宇宙就一个。

想到了满意名字的李辉和伙伴高兴地回家了，本打算带着新名字去找朋友们寻回尊严和面子时，却看到伙伴一家四口在雪地打闹嬉戏。失落的李辉说：“孙悟空不管有多么强大，还不是他一个人嘛”。 想到这里难过的李辉将帅气的“弼马温”擦掉，写下了自己心中真正的期待。而此时李辉爸爸正下楼，看见儿子在车上乱画，顿时就生气了冲儿子大发雷霆。等儿子失了魂似的回家后，李辉爸爸才发现，李辉将“BMW”的名字改成了“BaMaWo爸妈我”。

李辉写下“爸妈我”的渴望被父亲看到，才明白原来是误会了儿子。平日里忙着应酬领导，忽视了孩子和妻子的爸爸也终于领悟，孩子对亲情的渴望，于是带上李辉回去团圆。 影片的终场画面回归到影片开场的庭院，与开篇不同的是，此时万家灯火通明，屋前的三个雪人紧紧地凑在一起，李辉一家也其乐融融。

“巴依尔”的“改名之旅”就这样落幕了。“BMW”将自己的改名经历，通过男孩李辉这个有趣又感人的故事讲述了出来。那个浑身是电脑的“巴依尔”，如今以“宝马”的名字走进千家万户。 曾经，因为豪华、高端、昂贵，宝马与人们有着深深的隔阂。甚至在 2006 年，宁浩导演的影片《疯狂的石头》中，还有过调侃“BMW”为“别摸我”的片段。当时，宝马品牌主为此并不高兴。而时至今日，宝马竟把宁浩请来，自己玩起了“别摸我”的梗。 影片的主创团队也表示：“非常感谢这次宝马品牌给导演提供了这么大的自由度，能够放下身段，以如此充满诚意的方式与观众进行沟通，我们非常感动。” 从生硬的直译名“巴依尔”，到阶级明显的“别摸我”，再到暖心的“爸妈我”，我们可以看出宝马真正走进了千家万户，融入了中国文化。在春节这个节点上，宝马懂得触摸中国人的内心，借家这个主题，把“BMW”这个曾经高大上的品牌，和消费者建立了更亲密的联系。