这次，OPPO Reno3 开了一间“眼镜店”

“之所以喜欢摄影,大约因为,摄影是唯一可以记录真实青春的办法了。”

摄影是某种实在的,将记忆雕刻在光影中的最佳工具。在某个瞬间通过创造影像语言去无限看到想看到的光景,印度作为此番预热视频最大的投放国家,影像始终是最受关注的功能之一。

如何创作出一张独特的照片,有强烈视觉效果又不用一堆笨重器材设备?

OPPO RENO3 海外版,帮助年轻一代随时随地自由记录和分享生活。

从 1变 2

44MP前置双摄 + 2MP虚化,开启不一般的“自拍时代”。

FUTURISTIC STYLE的女孩,SPACE AGE RETRO STYLE的望远镜男生,STREET STYLE的运动篮球男孩…..

共同演绎,不同元素,从1到2的蜕变。

奇妙眼镜店



眼镜系列故事来自某次配眼镜的经验,因为重度散光,验光师靠近的距离足以闻到他口中略带薄荷的香气,每一次视力的测量都是一个需要与陌生人非常靠近的经验,将这种不安的亲密接触转换为一种奇幻情境,每个想买眼镜的客人都有他的烦恼,而这间神奇的眼镜店可以根据每个人的需求制作出不同类型的神奇体验。

分手强尼篇

强尼刚与交往三个月的女友分手,他对于异性现在充满了不信任,听闻坊间传闻,他到访这间神奇的眼镜店。

透过一扇印有双圈标志的橱窗,带观者来到这间时髦又有些古怪的眼镜店。

两个圆形的LOGO,两个门把手,两盏台灯,两颗放大镜,白大褂口袋内的两只原子笔……

店主对双数近乎偏执的追求,和“强迫者福音’的对称美学陈设,使得这间藏在转角小巷内的眼镜店驰名中外,店主为他调试测光仪上的镜片,从测光仪中看到一些从未看过的新奇画面,好奇的他便自己玩了起来,通过不断的调试镜片,店主从埋在稍显沉闷的眼镜架中,超现实地脱离而出,背景虚化后的店主灵动且魅力。

贵妇瑞秋篇

瑞秋自小是个富三代,但富不过三代的她还是在机场购物与下午茶上花光所有积蓄,眼睛哭肿的她,听闻坊间传闻,到访这间神奇的眼镜店。

通过店主的调试后慢慢掌握了规律,自己玩了起来,伴随她不间断调整的测光仪镜片,世界“一层层”变得愈加清晰。

当最后一层镜片落下,女店主拿着两根教棒站在一面巨大视力表前,教棒指向的符号她都能从容应并毫无偏差。

闷骚的乔瑟夫篇

乔瑟夫自从不做广告后,将兴趣化为专业成为一个不苟言笑的DJ,总是在夜晚带给大家笑容的他自己的笑容却被工作磨平,听闻坊间传闻,他到访这间神奇的眼镜店。

是当天到访眼镜店的最后一位顾客,想来寻找一副更适合“夜晚”的眼镜,伴随店主的一个响指眼镜店灯光全减 音乐响起,留下的只有走廊上闪烁的霓虹灯,伴随着音乐节奏 DJ开始自己调试测光镜片。随镜片一层层落下,店内光线愈来愈强,当最后一枚镜片落下,伴随音乐舞动的店主身影异常清晰且古怪调皮。

Client | OPPO

Creative Director | Asa Sha

Head Copy | Lynn

Art Designer | Chanp

Director | Singsing

Director of Photography | 小P

Art Director | 任捷文

Executive Producer | 姚卓 @So What