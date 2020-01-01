王老吉暖心视频《吉祥中国》，把每一个努力的样子汇聚成吉

原标题：有人说这样的日子我可以宅一百年

这个冬天，很多人宅在家里。当热搜全是疫情实况时，才开始意识到这场战役，和我们每个人都息息相关，很多人在这段时间里也有了一些不一样的收获和感悟。

有些人走进厨房，解锁了各种美食；

有些人担起家中买菜的重任；

有些人完成了去年立下的健身flag；

有些人终于可以陪在家人身边，吃好每一顿饭；有些人翻看起旧相册，了解爷爷奶奶年轻时候的故事；有些人选择奔赴一线，贡献自己最大的力量……

疫情虽然让很多人都无法出门，但也阻挡不了每个平凡人对生活的热爱，因为热爱，才更坚信我们一定可以共渡难关，可以一起期待春天到来。

我们发现这些疫情下的小美好与王老吉所秉承的“吉”文化是相似的。

“吉”，其实就藏在生活的点点滴滴中，“吉“蕴藏着每一个普通人主动创造美好的所有力量，所以，bangX与王老吉携手，共同推出了一支公益视频，记录了疫情下，每一个平凡人努力在生活中创造美好的小故事。

为了完成这支视频，身处各地、在家办公的X-men在极短的时间内，征集到了来自天南海北的朋友，用手机记录下的疫情生活中的点点滴滴。

X-men更是昼夜颠倒的从征集来的素材中忍痛取舍，选出了最终呈现在这支视频中的真实生活记录。

bangX希望让大家能看到身处各地的你我，努力在点点滴滴中创造的美好瞬间，对生活的热爱，对春天到来的期待。

在视频的最后，bangX联合王老吉发起一场利用吉祥红罐传递吉祥祝福的活动，大家在便利贴上写下了想要祝福的地名，为各地加油！吉在任何时候都不会缺失，每一个平凡人努力生活的样子都能汇聚成吉，每个人的小吉，就是中国的大吉！