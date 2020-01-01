森马X明日之后联名首发

炎炎夏日，国潮出击！

森马此次与网易明日之后破次元合作

发布森马X明日之后 联名系列T恤！

共同为今夏注入时尚活力！

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作为国内首款末世下的人类生存手游

明日之后有着超高的人气

此次森马携手明日之后

将为玩家打造别样的夏日清凉体验！

受SportStyle趋势的影响

松垮的T恤成为诸多潮牌最钟爱的热门单品

本款联名限量T恤为落肩宽松版型，穿着时尚潮流

加上彩色印花图案非常规位置的摆放，独特吸睛优质选材

带给幸存者们无与伦比的质感与舒适感

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【亚瑟版T恤设计灵感】

亚瑟背景下的”unknown”单词

代表着人类正面临着未知的风险

人类面对危险却毫无畏惧

武装自己，应对危险，一起活下去！

游戏主题文案“fight for survival together ”

也表达出人类必胜的决心！

【奥丽维娅T恤设计灵感】

随着城市受到恶劣天气的不断影响，危险一步步靠近

印花正下方的小女孩

从无忧无虑的玩耍，到坚韧的目视前方

都隐隐告诉我们她坎坷的经历

印花中间勾以视觉冲击力十足的“together”单词

意味人类必须联合起来并肩战斗，不能坐以待毙

“夜晚不能阻止日出，黎明的光将重回城市。”

森马作为国潮代表品牌，近两年通过产品设计升级及备受Z世代青睐的品牌营销方式，在竞争激烈的服装市场强势崛起，在国际各大时装周及时尚领域发出掷地有声的品牌声音。

森马登陆米兰时装周

森马登陆纽约时装周

新一季的森马倡导“每一面都是我，每个我都要足够闪亮”，通过实穿、高效、易搭的单品，结合上下班不同场合形象所需的巧妙混搭，帮助新青年们展现出更自信的状态，让年轻人勇于尝试新事物，勇于突破自己，让自己在各个场合都能游刃有余地活出真我个性，做更闪亮的自己。