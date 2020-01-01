怡宝《怡路相伴，跑着不孤》短视频营销项目

营销背景

跑步成为了中国当下最流行的运动。 虽然促使人们走上跑步之路最重要的原因是：健康和减肥。但随着跑龄的增加，跑者们更多享受到跑步所带来精神体验，比如放松、独处、超越感和磨练意志等等。

怡宝作为国内支持跑步活动最早的企业，多年来始终陪伴跑者在每一次奔赴终点的道路上，通过专业的赛事补给及服务支持每一名跑者。同时也默默陪伴每一个在人生道路上前行的人。

我们希望站在品牌层面与消费者进行沟通，在坚持奔跑的路上，你并不孤独。怡宝是你跑步的同行者，在你热爱跑步的路上一直陪伴你。进而塑造怡宝一直陪伴和支持跑者的品牌形象。

营销目标

甄选怡宝跑团的跑者，利用他们真情实感的故事打动消费者，塑造怡宝一直陪伴和支持跑者的品牌形象，呼吁越来越多的人来参与到跑步这项运动来，彰显怡宝的社会责任感同时，输出“你我的怡宝”品牌理念，与消费者达成情感共鸣。

策略与创意

对于跑者来说，跑步的确是一件独立的事情。但在精神层面上，他们“独而不孤”。而最重要的是，有很多人与你一样，在坚持跑步的路上享受这场孤独的修行。跑步亦如人生，人生本就是一次长跑，在这段旅程中，我们感受孤独，战胜孤独。

而怡宝作为国内支持跑步活动最早的企业，多年陪伴跑者在每一次奔赴终点的道路上。围绕这个洞察，提出在坚持奔跑的路上，你并不孤独的创意，怡宝是你跑步的同行者，它在你热爱跑步的路上一直陪伴你，“怡路相伴，跑着不孤”。

核心创意：通过一条态度视频，输出怡宝的品牌态度，弘扬社会的正能量，助力每一个跑者和潜在跑者，输出怡宝的品牌关怀，带出“跑者不孤”的理念，以真情实感打动消费者，让粉丝有切身的感受。此条态度视频甄选怡宝跑团三名跑者，围绕“从孤独跑步到被理解、被认可、被支持”的真实故事打动受众，同时输出“跑者独而不孤”的态度，塑造怡宝一直陪伴和支持跑者的品牌形象。

传播策略：通过KOL联手造势覆盖受众圈子，以及品牌态度片喊出怡宝价值观弘扬正能量，加上系列纪录片与消费者达成情感共鸣。

执行过程/媒体表现

依据创意，项目创作了一条态度短视频《怡路相伴，跑着不孤》，视频讲述了跑团三名跑者“从孤独跑步到被理解、被认可、被支持”的真实故事，输出了“跑者独而不孤”的态度，塑造怡宝一直陪伴和支持跑者的品牌形象。

在整个执行环节，我们通过社交话题打造，结合头部KOL、矩阵kol、微信、抖音等数字媒体进行传播，实现品效合一的传播效果

1、怡宝官博抛出#我们的终点是孤独吗？#话题，引粉丝产生情感共鸣，纷纷诉说自己的跑步经历，引发热议。同时官博首发《跑者不孤》态度视频，收割话题。

2、头部KOL首发《跑者不孤》系列纪录片，引发热议，如洞见、南方都市报、思想聚焦等；

3、一系列矩阵KOL助力怡宝态度片，引发跑步圈粉丝热议；

4、微信群圈层扩散，引目标受众广泛转发；

5、抖音发起#跑者不孤#活动接力，为活动升华；

6、搜狐体育、中国体育网等10余个品牌自媒体及网络媒体后续传播扩散，延续话题热度，收割口碑。

营销效果与市场反馈

《怡路相伴，跑者不孤》自12月02日发布，到12月11日，视频整体播放量近1200万，话题#怡路相伴，跑者不孤#阅读量近900万，微信单条推文阅读量最高达77万，并吸引了近40大号自来水传播，引起了很大的社会反响。极好的塑造了怡宝一直陪伴和支持跑者的品牌形象，彰显了怡宝的社会责任感同时，输出“你我的怡宝”品牌理念。