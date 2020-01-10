《黄金瞳》——一部填补空白领域的IP作品，一部视觉的盛宴

《黄金瞳》由爱奇艺、腾讯影业出品，爱奇艺龚宇担任出品人、林楠执导，铁佛担任总监、南派三叔总策划，白一骢、李莅樱出任总制片人，张莺盎为总编剧，张艺兴领衔主演的超级网剧《黄金瞳》于2019年2月26日在爱奇艺平台首播，该剧改编自白金作家“打眼”所著的都市探险同名小说，讲述了典当行工作的小职员庄睿，在一次意外中眼睛发生异变。美轮美奂的陶瓷，古拙大方的青铜器，惊心动魄的赌石等接踵而来，他的生活也随之产生了天翻地覆的变化。

该剧于2019年2月26日在爱奇艺平台首播，播出第二天在百度峰值就达到了64万的热度，连续十日占领猫眼专业版网剧热度第一名评分高达8.8，爱奇艺累计播放量为65亿话题评论量为6032.2万，7次拿下爱奇艺热度榜第一名，连续36天占领骨朵数据爱奇艺网络剧榜首、17次全平台网络剧第一。该剧更是于2019年4月20日在东方卫视每周六日5集连续播出，得到了空前的热度。

黄金瞳不仅仅成为了“考古鉴宝类”作品中的佼佼者，还赢得了业界的广泛关注。微博话题#张艺兴黄金瞳##电视剧黄金瞳#拿下超过52亿阅读和超过4500万的讨论，如此亮眼的数据说明《黄金瞳》已经成为2019年度大热IP改编剧之一。古语云“乱世藏黄金，盛世收古董”，人们对于古玩珍宝文化的渴求，伴随着时代的稳定与日俱增，鉴宝类节目广受追捧。从《我在故宫修文物》成为爆款纪录片，到《国家宝藏》引爆主流观众对文物保护的市场关注，社会整体氛围对鉴宝类影视作品的渴求催生了《黄金瞳》这样的剧作。《黄金瞳》不仅仅是一般意义上的都市探险剧，它不仅仅描述了古玩鉴宝领域的发展历程和行业现状，更是通过主角庄睿一次次的鉴宝成长传递出这一悠久神秘行业的深层次价值观。《黄金瞳》的火爆，源自于精良的制作和厚重的底蕴，其实早在网文阶段，《黄金瞳》就已凭借厚重的文化底蕴宣告出圈。自2010年6月连载伊始，这部作品已经在起点读书平台上收割了超过5098万的点击和167万的推荐票，评分更是高达9.0.庞大的读书群体，长久的网络热度使得这部网文IP在改编成剧之前，就已在考古鉴宝题材作品中独领风骚，《黄金瞳》这样的一部IP，其实就是将文物历史、行业现状、圈内人心态做了全景式的扫描和勾勒，用一种更轻松的方式展现给观众。

该剧的整合营销方案联动了线上和线下为《黄金瞳》造势，获得了空前的关注。微博开屏页配合《黄金瞳》的宣传节奏覆盖全网，微博电视话题榜9次夺得TOP1，子话题数量达37个总阅读量超过87亿，#电视剧黄金瞳#总阅读量突破28.1亿讨论量超过1425万。线下方面《黄金瞳》在一二线城市的黄金地段铺盖式地进行宣传并打造《黄金瞳》地铁专列进行落地宣传，联动效果明显。

《黄金瞳》与东风雷诺的商务合作也获得了空前瞩目，在第22集绑匪追逐庄睿的汽车追逐戏中将东风雷诺的驾安全驶稳定性、功能性及空间巧妙融合到剧中剧情中。在该剧官微“开眼版”预告中，东风雷诺在此预告片中与剧情融合展现，获得了不凡的反响，转发量达18279，点赞量为15994，使得东风雷诺与《黄金瞳》互相借势，达到了双赢的效果。

在该剧播出后，《黄金瞳》及主创获得了来自多方的奖项：

2019年第十五届中美电影节、中美电视节“金天使奖”年度最佳导演

2019首尔国际电视节长篇电视剧竞赛单元最高奖项“金鸟奖”

釜山国际电影节 国际网络影视单元最佳影片银奖大赏

——综上所述为NEWPR与品牌建设组企业品牌传播类奖项的申报