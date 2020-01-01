精英生而不同《和平精英 》携手玛莎拉蒂揭开2020游戏与奢侈…

营销背景





汽车行业下行趋势仍在继续，汽车品牌几乎达成了一个共识：得年轻人者得天下。玛莎拉蒂作为全球知名顶级豪华汽车品牌，拥有百年意式奢华气质，同样希望打造品牌年轻化标签，加速品牌年轻化进程，在年轻群体中建立起全新的品牌认知。

然而，在这个注意力稀缺的时代，如何找到一个与年轻人有效沟通的方式，让百年老牌不是单向的、高高在上地传达品牌声音，而是站在年轻人的语境里，真正实现与年轻人互动对话？

营销目标





为玛莎拉蒂输出年轻化的品牌主张，吸引年轻人群关注，提升品牌美誉度，使得玛莎拉蒂年轻化品牌策略得以精准触达。

策略与创意





《和平精英》是时下全球最火爆的战术竞技手游，拥有庞大的年轻用户群体，DAU超过5000万，是年轻人非常流行的社交娱乐方式。

「Gran Turismo」精神是玛莎拉蒂品牌最重要的精神之一，意为顶级之旅。和平精英的每一场游戏也是一次旅途，百人竞技的战场，每个人都是昂首的勇士，追求成为顶级精英。玛莎拉蒂的品牌气质，和每一位特种兵的气质相匹配，而自带征服感和探索者精神的座驾，是精英追求胜利的法宝利器。

我们抓住品牌之间的衔接点「精英生而不同born to be unique」，通过将顶级豪华车玛莎拉蒂标志性产品Ghibli植入游戏，共同创造建立多维的“年轻”体验。同时，通过引入全栖明星林更新，在直播平台、微博等社交媒体上辐射更广的年轻群体热启动，让玛莎拉蒂的基因焕发新生。

执行过程/媒体表现





1、 通过载具植入及游戏运营活动联动，实现品牌游戏内深度结合

在竞赛的虚拟世界中，一台出挑的座驾是年轻玩家最梦寐以求的个性化彰显，在每一次加速和引擎轰鸣的逐梦过程中，座驾都在向玩家们不断强化它所象征的自由与胜利。

《和平精英》 通过严谨复杂的监修工序，将玛莎拉蒂Ghibli产品模型深度复刻至游戏 ，从内饰到外观全面精细化复刻，让玩家在游戏内有更真实的豪车驾驶体验。

同时，游戏内还推出蓝色款、粉色款、金色款玛莎专属皮肤，以“玛莎拉蒂徽章”为关键兑换道具，模拟真实提车体验。

2、联合打造大片级品牌合作TVC/悬念素材，结合春节营销节点进行创意表达

在微博、微信、抖音、快手等社交平台进行大范围曝光传播，利用顶奢豪车与国民游戏的反差效果，打造让受众眼前一亮的品牌强感知。

腾讯TGIdeas对于本次跨界合作进行了全程支持，联合小片是由引擎内录视频与玛莎拉蒂产品概念影像共同剪辑而成。倒计时的创意悬念海报充分融入了Chinese New Year相关元素，将玛莎拉蒂包装称为春节期间最为重磅的“海岛新春豪礼”。





2、 运用明星+电竞主播的双IP效应，在泛大众圈层加速玛莎拉蒂品牌年轻化





演艺界的电竞高手林更新作为坐拥微博5370万粉丝，被粉丝戏称“九亿少女的梦”。王小歪作为当红主播，在快手拥有1000多万的粉丝量。两人联合直播火热对决，再加上精心准备价值几十万的珍贵游戏礼包，直播热度蹭蹭上涨，#林更新喜提黄金玛莎拉蒂#迅速登上微博话题榜TOP3，当晚微博端曝光破2.6亿。

林更新直播视频由微博头部娱乐KOL搬运扩散，卷入粉丝自发跟进热议衍生表情包，多支视频累计播放4000万+。同时，在抖音、西瓜等大众化短视频平台借助KOL进一步发酵扩散，视频播放量达1700万+，互动量88万+。快手“明星开黑节”同城专区banner、挂件、push、快手热搜等累计约1.5亿曝光，#歪打正着林更新#曝光1.1亿。

3、圈层KOL联动，汽车测评达人首测游戏车型，创意解读内容好评出圈

玛莎拉蒂合作皮肤上线当日，知名汽车测评达人首测游戏车型，视频播放量创近期峰值，内容总曝光1300W+。测评视频发布后反响热烈，多个游戏类KOL转发讨论，实现大众话题回流游戏，带动粉丝登录游戏抽取体验。

4、行业媒体多方报道，打造开年跨界营销代表案例

自1月20日双方发布合作信息以来，通过各类自有媒介渠道的投放及强大的经销商网络渠道传播，双方合作信息获得超20亿曝光量。

广告营销行业媒体与游戏行业媒体先后发声，跨界合作受业内多方自发关注报道，to B端共计曝光近400万。除游戏龙虎报与广告狂人外，更有NewMediaLab、剧星传媒、角度工厂、Socialbeta等营销圈大号跟进本次品牌跨界，登入”2020年热点营销案例”。

营销效果与市场反馈