普华永道校招视频：与众不同，也是出类拔萃

我是谁？

为自己下定义

不轻易妥协

不甘于标签化

活出真我

是年轻的做派

是game-changer的世界

2019年，普华永道为FY18校招campaign提出了Be a game-changer的理念，并展开了一系列events。芬格时代为其量身设计并制作了两支校招kick off视频（病毒篇和概念篇），其中概念篇《Be a game-changer》荣获第十八届IAI国际广告奖铜奖。

2019年概念篇视频

今年，延续Be a game-changer的概念，普华永道FY19校招campaign正在进行时。相比game-changer1.0，game-changer2.0更着重强调“找到自己并超越自己”这一核心以及科技的力量。

为此，芬格时代打造了四套短片+一支混剪长片，为今年普华永道的校招体验日(PwC Day)预热。影片针对新campaign的内核，在故事人设和应用元素上强化了现代科技感。

其他三支短片：

我们的想象力，总是被贴上“不可能”的标签

试错总比错过好

无论是人生还是演唱会，引爆舞台的从来都不是光谁说意外不能是惊喜

混剪长片

一、影片分析Q&A

Q：还有比这更糟糕的吗？

没有谁天生就是“被选中的孩子”，没有人能一直做生活中的lucky guy。在伴随成长的坎坷与磨难中，我们一定问过自己无数遍，还有比这更糟糕的吗 ？

如果，你正在经历短片中发生的事情，你会如何应对？

刁钻的老师布置了一个无厘头的课题作业：让时间静止。

在实验室窝了几个月，设计的机器人却一直“搭错线”，运转不起来。

第一次举办live，却遇上了电路问题。

面试前一个小时，衬衫被咖啡洒了。

A：Game-changer的故事

答案1：关于想象力和桎梏

子弹时间，Bullet Time，也曾被称作“Time Freeze”。如果时间流逝的物理法则无法改变，至少科技能让一瞬间放大百倍。

没有谁，能对你的想象力说不可能。

答案2：钢铁女侠

再酷炫华丽的装备，也承载着一万次失败的心累，与第一万零一次成功的欣慰。

答案3：没有灯光的live

没有灯光照明，就用手机和荧光棒照亮舞台。无法用电吉他和键盘，就开一场不插电的音乐会。比光更闪耀的，是你的自信。

答案4：咖啡渍与面试

看似倒霉的咖啡渍，也能在创意的爆发下绽放出花，turn an accident to your advantage也是一种技能。

二、幕后花絮



1、关键词：雨

7月的北京总是阴晴不定，前一晚上搭好了live的外景棚，第二天就下起了暴雨。多亏制片组的社会我MI姐紧急联系了一家室内live吧：将进酒。（大家平日也可以去看个live蹦个迪哟）

结果全班人马转移到新场地后，雨突然停了……没有月光的浪漫，却有彩色荧光棒，燥热气氛 。

2、关键词：热

雨后的天气格外晴朗，高温导致室内炽热难当，烟饼充斥着没有空调的摄影棚，俨然一健康桑拿房。

社会我MI姐又想到了一个good idea，提前订购冰块+电风扇，天然人工“空调”给片场降降温。

3、关键词：3D打印

实验室里那只很呆(Chun)萌的机器人，其实是我们3D打印出来的模型。

不过它会转头，也会抬手high five，是不是很神奇！因为有我们鱼线小姐姐帮忙啊~ （特效同事说：擦鱼线太可怕了……）

4、关键词：衣服

为了实现一滩完美的咖啡渍，我们消耗了N件衬衫。

图案中的小小宇航员是出自我们多才多艺，手绘技能max的欧阳导。

更多美图：



面试篇·快快快跟上



实验室篇·面面相觑



创意小组篇·我是谁，我在哪



卖萌2人组



乐队篇·导演&可爱的群演童鞋们