普华永道校招视频：与众不同，也是出类拔萃

我是谁?

为自己下定义

不轻易妥协

不甘于标签化

活出真我

是年轻的做派

是game-changer的世界

2019年,普华永道为FY18校招campaign提出了Be a game-changer的理念,并展开了一系列events。芬格时代为其量身设计并制作了两支校招kick off视频(病毒篇和概念篇),其中概念篇《Be a game-changer》荣获第十八届IAI国际广告奖铜奖。

2019年概念篇视频

今年,延续Be a game-changer的概念,普华永道FY19校招campaign正在进行时。相比game-changer1.0,game-changer2.0更着重强调“找到自己并超越自己”这一核心以及科技的力量。

为此,芬格时代打造了四套短片+一支混剪长片,为今年普华永道的校招体验日(PwC Day)预热。影片针对新campaign的内核,在故事人设和应用元素上强化了现代科技感。

其他三支短片:

我们的想象力,总是被贴上“不可能”的标签

试错总比错过好

无论是人生还是演唱会,引爆舞台的从来都不是光谁说意外不能是惊喜

混剪长片

一、影片分析Q&A

Q:还有比这更糟糕的吗?

没有谁天生就是“被选中的孩子”,没有人能一直做生活中的lucky guy。在伴随成长的坎坷与磨难中,我们一定问过自己无数遍,还有比这更糟糕的吗 ?

如果,你正在经历短片中发生的事情,你会如何应对?

刁钻的老师布置了一个无厘头的课题作业:让时间静止。

在实验室窝了几个月,设计的机器人却一直“搭错线”,运转不起来。

第一次举办live,却遇上了电路问题。

面试前一个小时,衬衫被咖啡洒了。

A:Game-changer的故事

答案1:关于想象力和桎梏

子弹时间,Bullet Time,也曾被称作“Time Freeze”。如果时间流逝的物理法则无法改变,至少科技能让一瞬间放大百倍。

没有谁,能对你的想象力说不可能。

答案2:钢铁女侠

再酷炫华丽的装备,也承载着一万次失败的心累,与第一万零一次成功的欣慰。

答案3:没有灯光的live

没有灯光照明,就用手机和荧光棒照亮舞台。无法用电吉他和键盘,就开一场不插电的音乐会。比光更闪耀的,是你的自信。

答案4:咖啡渍与面试

看似倒霉的咖啡渍,也能在创意的爆发下绽放出花,turn an accident to your advantage也是一种技能。

二、幕后花絮



1、关键词:雨

7月的北京总是阴晴不定,前一晚上搭好了live的外景棚,第二天就下起了暴雨。多亏制片组的社会我MI姐紧急联系了一家室内live吧:将进酒。(大家平日也可以去看个live蹦个迪哟)

结果全班人马转移到新场地后,雨突然停了……没有月光的浪漫,却有彩色荧光棒,燥热气氛 。

2、关键词:热

雨后的天气格外晴朗,高温导致室内炽热难当,烟饼充斥着没有空调的摄影棚,俨然一健康桑拿房。

社会我MI姐又想到了一个good idea,提前订购冰块+电风扇,天然人工“空调”给片场降降温。

3、关键词:3D打印

实验室里那只很呆(Chun)萌的机器人,其实是我们3D打印出来的模型。

不过它会转头,也会抬手high five,是不是很神奇!因为有我们鱼线小姐姐帮忙啊~ (特效同事说:擦鱼线太可怕了……)

4、关键词:衣服

为了实现一滩完美的咖啡渍,我们消耗了N件衬衫。

图案中的小小宇航员是出自我们多才多艺,手绘技能max的欧阳导。

更多美图:



面试篇·快快快跟上



实验室篇·面面相觑



创意小组篇·我是谁,我在哪



卖萌2人组



乐队篇·导演&可爱的群演童鞋们