看了那么多次吃鸡，这可能是最艺术的一次

《绝地求生》自从走红以来，频繁以各种形式出现在大家面前，但不得不说，看了那么多次吃鸡，这个 H5 是我见过最艺术的一次。

这个 H5 是《绝地求生：刺激战场》在圣诞节期间发布的，谈不上有太多剧情，但画面或许是为了迎合圣诞节的气氛，像是我们童年时常见的水晶球，疯狂摇晃后慢慢沉淀的视觉感，金箔质感的飞絮物与明明灭灭的光影互相呼应，极尽华美之能，但结合人物材质为坚硬的陶瓷质感，和武器更加坚硬的金属质感，很好的中和了那种华美，反而显出淡淡的庄严肃穆感，意外的符合大逃杀的气质，既艺术且凛冽。

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下面给大家展示几个尤其令人赞叹的细节

首先，全片都是慢镜头，看似简单，其实在技术上要求极高：

不同于正常镜头的一扫而过，慢镜头会存在更多的细节要求，无论是对镜头、模型、动效、造型、表情……都会更加严苛。但我们可以感受到的是，这些慢镜头很好的展现了这个 H5 的精良，尤其是金属子弹击碎陶瓷身体时发生的崩裂，那种质感是可以透过屏幕让你感知到的。

其次，运镜及构图极其精巧：

在短短几十秒内，要让观看者感受到燃，需要花更多的心思。在这个 H5 接近十秒的过程中，出现了五个角色并呈现了偷袭、对决、胜利、失败等不同人的不同状态。尽管它只是一场战斗里非常短暂的一个片刻，却因为种种精巧的细节而将这种紧张感传递给了所有人。

尤其是对细节的刻画以及对道具的选择，弹壳上膛的那一刻的紧张感，飞机和越野车加入战斗的那一刻。在宏大而又节奏感的背景音乐烘托下，大家都会不由自主的带入自身，回想起自己曾经在玩FPS类游戏时有过的一个瞬间。

最令人惊喜和会心一笑的，还是这个结尾了：

在经历了紧张刺激的大逃杀过程后，这个 H5 以一个金字塔雕塑般的镜头结尾，塔下的每一个人脸上都写着不甘心，手上依然是争抢拼搏的向前厮杀的姿态，而登顶者依然加冕，手里拖着一个金盘……装着鸡——真·大吉大利今晚吃鸡，也是万万没想到的。

或许正是因为这个 H5 前面全程都过于艺术，结尾处的反差才尤其令人觉得记忆犹新，在燃的基础上，多了一个幽默的记忆点，比起那种就事论事写实表达，这样对战争艺术化的处理十分硬核而不乏暴力美学，容易让沉迷此类游戏的人心生“它是懂我的”这种心情。至少我深深的记住了它，你呢？