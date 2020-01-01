汉堡王轻喜剧上线：想吃汉堡？先做孕检

是这样的，城会玩的汉堡王又又又又，又出新广告了。这次不与麦当劳互掐，也不搞什么“倒霉”营销赚足眼球了，而是做起了轻喜剧，脑洞大到又再次让我怀疑，这是一家被卖汉堡耽误的广告公司。

小朋友，你是否有很多问号？？？

“这是你们第一次吗？”

“是的。”

伴随如此具有心理暗示的开场白，本以为广告的走向应该是紧张而又温情的，但当超声波透过盒子检测出一个汉堡，我就知道，鬼马天王汉堡王定不会常规出牌。

“是个皇堡，经典的、带有西红柿的皇堡。。。等等这是什么？有牛排还有。。。培根！不好意思，我看错了不是培根，是一片芝士。”

万万没想到，最后来孕检的，竟然不是夫妻二人，而是汉堡盒子。原来，汉堡王新推出了一款神秘汉堡，消费者只需要花2欧元就能带走10款神秘汉堡中的任何一款。只是，每款汉堡均为纯白色且带有问号的包装盒，这才有了夫妻二人带盒孕检的滑稽桥段。但不管怎样，最后还是要恭喜夫妻二人喜得贵“宝”！

消费者好奇心理是这么放大的

荒诞归荒诞，却也不得不承认，野路子出生的汉堡王，在抓住消费者好奇心理这块上，总是拿捏得死死的。且不说它与麦当劳怼天怼地放出各种咂舌操作，本就给人留下不按常理出牌的印象，这次推出盲盒，自是能够引起消费者好奇，再加上2欧元的低价加持，谁能不心动？

但谁又能想到，汉堡王还放大了消费者好奇心理，创造轻喜剧内容，以拟人化手法，让盲盒做了一次“孕检”，侧面衬托消费者好奇、期待心理，同时也暗指盲盒中的东西除了能够物超所值外，还能有意想不到的大惊喜，不然，夫妻俩怎么舍得给盲盒做“孕检”呢？

2欧元低价+“孕检”惊喜，低价促销和趣味内容的双重奏，别说，要不是国内没有，我肯定也是要买来试试的。听说，还有人开出了一顶假发、一个蕃茄酱瓶、汉堡王复古袋子和一张汉堡王兑换券，一想到2欧元能开出这么多东西，疯狂心动。

看似免费的午餐，实则是品牌方放长线钓大鱼

不过对于品牌方而言，天下可没有免费的午餐，就拿汉堡王的这波操作来说，看似亏了，实则是在放长线钓大鱼。

因为汉堡王发现，只有那几款最经典的汉堡和薯条才是消费者的心头好，其他产品就像被打入了冰窖。为了促进其他品种汉堡销售，让消费者了解一个更多样的汉堡王，又能避免走试吃的常规套路，鬼点子总是很多的汉堡王就抓住消费者的博彩心理，设计了盲盒营销。

诚如汉堡王的创意总监Georges先生说“我们不想强硬地向消费者推销产品，我们想用创意的方式让消费者们尝尝汉堡王皇堡以外的东西。”

人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。人生也像汉堡王的盲盒，你永远不知道它能带来什么意想不到的惊喜。

同样是出盲盒，汉堡王的有啥不一样？

快餐行业因为产品更新速度快，出广告的速度自然也非同一般，如何在避免内容同质化的前提下，又能保持品牌的基本调性，对于快餐行业来说，是个不小的挑战。毕竟，不是哪一个品牌都能像汉堡王一样，玩得转创意的。

去年，“盲盒风”强劲地刮进了餐饮界和便利店。瑞幸、呷哺呷哺、全家等纷纷赶时髦推出盲盒系列，吸引消费者。

瑞幸咖啡联名Contigo的“鹿角杯”，一经上线就让拥有近3000家门店的瑞幸咖啡APP崩溃。

全家便利店推出了与tokidoki联名的盲盒，在淘宝网上掀起了“盲盒经济”。

《攀登者》上映时，呷哺呷哺携手泰迪熊，发售六款攀登者盲盒，还有全国限量的2600个隐藏版。一推出便引来呷哺粉丝和盲盒粉丝的一片惊呼。

玩跨界，捆IP，是入手盲盒营销的常见营销手段，优点是成效快，缺点是难以形成品牌认知，是割消费者的韭菜。

反观之汉堡王，同样是玩盲盒，就从自家产品发散内容，打破其他产品销售僵局，又在内容上保持一贯的品牌调性，难怪大家看完都说：汉堡王的广告都有一股沙雕气息，风格独特。