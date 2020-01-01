流水的年轻人 , 铁打的QQ

“咳咳咳……”一阵提示音响起，网吧的角落里轻舞飞扬的QQ头像在不停闪烁，随后屏幕发来一个抖动窗口，对话框里写着——“寒假作业借我一下！！”

在那个互联网刚刚兴起的90时代，QQ是年轻人的图腾，先玩的一波是大众眼中的时代弄潮。因需求而生，本着最好的用户体验而设计，QQ开发者们不会想到，自己竟能改变中国年轻人的互联网生活。

Q友记

谁的青春没有故事





80后、90后的青春记忆绕不开空间里的火星文与非主流，00后、05后则正用扩列、暖说说书写着当代青年文化。甚至在QQ上，少年黄子韬把音乐梦想写进QQ签名；朱正廷执着于升级QQ等级，看星星变月亮变太阳；吴谨言则痴迷QQ秀便装，而如今的她早已拥有了选购世界上许多漂亮衣服的权力。他们都成了自己小时候梦想的人，而这个梦想最初的见证者也许就是QQ。

2019年是QQ诞生20周年，为了收集这些美好的记忆，QQ推出“Q友记”小程序邀请用户在线书写自己的青春故事，组成世界上最厚的故事书。为了能让更多人触碰、观看这本“书”，QQ还在诚品生活深圳举办时光故事展，邀请读者们在书店里围观别人与QQ有关的感动，并书写自己的青春回忆。





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分图片来源于【深圳百事通】

近年来，越来越多的品牌都在进行“年轻化”转型。而品牌之所以要“年轻化”，主要是为了争夺正在兴起的、可观的年轻人消费市场。产品的视觉更符合年轻人的审美观，青春偶像的宣传推广之外，QQ用回忆与用户沟通，共创内容来增加品牌内涵。而这种分享、追梦精神，不只老用户，也是00后用户的社交标签。

据腾讯QQ发布的《2019年00后用户社交行为数据报告》显示，一半的QQ会员来自于00后群体，00后也是当前QQ空间的主力军，目前每天发布的说说中，有67%来自00后。

回忆杀

青梅竹马的是款产品





你哪一天注册QQ，那天有什么特别，你注册QQ多久了，你换了几次头像，有几个群，多少人来过你的QQ空间，你的QQ有几个太阳和黄钻……这些“莫得感情”的爆款套路通过QQ里各种熟悉的符号、场景再一次把记忆拉回到少年时代。人无法抗拒回忆所引发的情感共鸣，就像无法抗拒同为20周年活动一支的“个人轨迹”H5一样。

另一个20周年期间的有趣互动是“复古玩法小程序”。极简的线条，浓厚的色彩，复古味十足的画风让人不禁忆起青春岁月里同样土潮的自己，也引得新的年轻用户放手一玩。除了带你重温复古头像，还有天天P图帮你制作专属头像，技术咖的腾讯果然从不让网友失望，让每一个参与者都0门槛的实现了“我笑我自己”并形成自发传播的互动效果。

无论是H5还是小程序，QQ把品牌诉求通过这些有趣的互动内容输出给参与者，并将双方的诉求找到了共同的介质——回忆，这份“小心机”让年轻化的QQ圈回了不少中年用户。对于他们，虽然QQ可能不再常用，但曾经最重要的人也许还静静的躺在QQ通讯录里，而那些教室里铅笔橡皮的故事，也许早就写进了QQ签名的火星文中。

QQ20年

用社交读懂中国年轻人





QQ的发展贯穿了几代人的回忆，从技术到体验、内容的年轻化，让无论80还是00，都乐于在这里输出自己的青春、故事、美好。

技术层面，在初创阶段用户体验就被考虑在产品设计中，Linux系统的使用让OICQ的一台服务器能够支持对手数十倍的用户同时在线，并给用户更稳定的通讯效果。小企鹅的形象也是在向Linux系统致敬。20年过去了，从瘦鹅到胖鹅，QQ也通过持续创新打造了许多广受欢迎的功能，比如QQ秀、QQ农场、QQ空间等等。

腾讯QQ企鹅最初版手稿

QQ形象变迁

体验层面，今年QQ持续更新，新增扩列、一起听歌、接龙红包、画图红包、3D厘米秀等趣味功能，其中“一起听歌”被网友称为“最浪漫的功能”，甚至呼吁QQ继续推出“一起看电影”、“一起看小说”等功能。对于年轻人的这些潜在需求的洞察，让这些功能一上线就获得大量讨论和使用。

当dbq、xswl、awsl、养火养草，这些让人一脸懵的语言代替从前的火星文成了QQ里的社交语言，QQ对年轻人的黏性也越来越高。如今的QQ成了一个“社交+内容娱乐”的平台，在这里，00后的年轻人社交、游戏、创造。你能从他们的分享中看到国潮的兴起和美妆的男性用户增长，你也能基于这些数据洞察将自己的品牌打造成符合年轻人审美和需求的内容与之沟通。

作为中国互联网历史最悠久的产品之一，今年20岁的QQ目前超过7亿月活用户，年轻用户的同比增长一直维持在10%以上。这些活跃在QQ上的中国年轻人，无疑是这个互联网时代“数字新青年”的典型缩影。

瞄准年轻人，唤醒中年人，感动所有人，在这场20周年的营销活动中，QQ用回忆串联起前用户和现用户，打了情感牌并且成功出圈。20年过去了，QQ还是那个内容丰富、多元、激进、开放的QQ，它记录下我们所有的美好回忆，希望它继续容纳那些不被理解的个性和不能言说的理想，温暖每一代年轻人。

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