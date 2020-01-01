公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

来源：电影频道

“等你们回到阳台，等我们走出阳台。”3月17日，由电影频道与湖北广播电视台联合出品的公益短片《阳台里的武汉》正式发布，在全国各援鄂医疗队开始有序撤离的日子将武汉人积极战“疫”的乐观与坚强以影像形式温暖呈现。

据悉，在CCTV6电影频道及全网平台同步播出上线的《阳台里的武汉》，由短片《武汉，我们等你》原班团队打造，电影人成龙担任艺术指导，演员陈坤、周迅联袂献声旁白，音乐人常石磊任音乐总监，带来真实朴素的武汉面孔。

克制里透出温暖，柔软中托起能量，让我们一起听一听来自武汉的最新心声。

文案

这是你听说的武汉

这是我们正在经历的武汉

但都不是全部的武汉 900 万个故事里

不会只有一种感受 我们承认难过，也承认感动

我们不粉饰泪水，也不回避笑容 疫情之下

幸与不幸，都格外醒目

但还有我们这些平凡又幸运的大多数 我们不太突出，不算起眼

我们努力生活的痕迹

藏在厨房、餐桌、客厅和阳台 我们用锅铲和拖把来战斗

在大家的目光之外

制造着一个暖洋洋的武汉 然后提醒自己

灾难之中，平凡，就是幸运 我们读新闻，也读新闻背后的苦痛

我们看数字，也看数字对应着的生命 每一份待定的命运，都重要

每一个准时来到的明天，都珍贵 我们热烈地面对着，适应着

这是给钟南山们最好的回答 不辜负他们的肩膀

保管好他们的勇气 在 960 万平方公里的土地上

我们发出 14 亿分之一的光 用中国的温度，和中国人的温度

让更多人，回归平凡 2020，不是我们平凡又幸运

而是我们幸运才平凡 等你们回到阳台

等我们离开阳台

一、真实影像记录武汉人居家日常

疫情、隔离、救援，“这是你听说的武汉”；留守、消毒、等待，“这是我们正在经历的武汉”。伴着陈坤与周迅的深情旁白，一帧帧属于武汉的真实影像缓缓流转，仿佛在告诉观者：九百万个故事，不只一种感受。

“我们承认难过，也承认感动；我们不粉饰泪水，也不回避笑容。”

抗疫最前线，是冒着生命危险与病魔争分夺秒的白衣战士，及各岗位为维持民生不畏苦累的工作者。大爱之外，为顾大局而留守家中的平凡的大多数，则在厨房、餐桌、客厅和阳台的方寸间，为这场疫情防控阻击战的最终胜利默默贡献着巨大力量。

短片中，坚强的“宅家”武汉人用一张张乐观的笑脸，用比以往更加努力的生活态度应对这段艰难但终有光明的日子。厨房间携手共创的家常菜，厅堂里阖家出动的家居秀，他们“用锅铲和拖把来战斗”。

“我在中国香港发出十四亿分之一的光。”以艺术指导身份加盟《阳台里的武汉》的成龙，在武汉人乐观战“疫”的大众“战场”——阳台上，看到了日光下属于中国的温度；不凡着回归平凡，正是武汉人、湖北人、中国人用牺牲与奉献所奋进的幸福所在。

二、他们就是“我”心目中这部片子的声音



一个多月前，一部名为《武汉，我们等你》的短片在网络上引发广泛关注。而今，短片原班主创团队再度协力打造出以武汉市民为核心视角的《阳台里的武汉》。据导演乐书婷在电影频道《战疫故事》直播中透露，创作团队设定拍摄角度后，全武汉小区均已实行封闭管理，“我们拿着摄像机出去是基本上拍不到普通的武汉市民的。”

当时，乐书婷将目光落在了家家户户的阳台上。“疫情之下我们每个人都是被隔离在家的一个状态，阳台可以说是我们去感受外面世界的一个窗口，”透过对阳台百态的记录，她也试图让这部短片成为外界了解武汉人当下状态的一扇窗口，“每个人都在用自己的方式努力生活，热烈对抗着疫情。我们这个片子就让大家也看一看目光之外的武汉市民，看看我们认真生活、努力面对的样子。”

所有阳台影像均由航拍完成，很多居民都在拍摄时被航拍器的声音吸引到阳台之上，用微笑与挥手给予《阳台里的武汉》鲜活的生命力。为更好传递短片日常却昂扬的态度，乐书婷特别邀请演员陈坤、周迅以旁白形式加盟。“我觉得周迅老师和陈坤老师的声音都非常有韧性，情感表达也非常克制，和我们片子的调性也非常搭，”从两位优秀演绎者的声线中，乐书婷感受到了一丝与武汉市民状态契合的“任性”质感，“他们就是我心目中这部片子的声音。”

2020，不是我们平凡又幸运，是我们幸运才平凡。每一天、每一个故事都是特别的记忆，阳台上的每一个笑脸，都是我们迎接明日暖阳的最美希望。我们相信，期待的那一天，不远了。加油，武汉~

这一次我们把目光给你。