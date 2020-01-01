公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

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来源：电影频道

“等你们回到阳台，等我们走出阳台。”3月17日，由电影频道与湖北广播电视台联合出品的公益短片《阳台里的武汉》正式发布，在全国各援鄂医疗队开始有序撤离的日子将武汉人积极战“疫”的乐观与坚强以影像形式温暖呈现。

据悉，在CCTV6电影频道及全网平台同步播出上线的《阳台里的武汉》，由短片《武汉，我们等你》原班团队打造，电影人成龙担任艺术指导，演员陈坤、周迅联袂献声旁白，音乐人常石磊任音乐总监，带来真实朴素的武汉面孔。

克制里透出温暖，柔软中托起能量，让我们一起听一听来自武汉的最新心声。

文案

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

这是你听说的武汉
这是我们正在经历的武汉
但都不是全部的武汉

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

900 万个故事里
不会只有一种感受

我们承认难过，也承认感动
我们不粉饰泪水，也不回避笑容

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

疫情之下
幸与不幸，都格外醒目
但还有我们这些平凡又幸运的大多数

我们不太突出，不算起眼
我们努力生活的痕迹
藏在厨房、餐桌、客厅和阳台

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

我们用锅铲和拖把来战斗
在大家的目光之外
制造着一个暖洋洋的武汉

然后提醒自己
灾难之中，平凡，就是幸运

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

我们读新闻，也读新闻背后的苦痛
我们看数字，也看数字对应着的生命

每一份待定的命运，都重要
每一个准时来到的明天，都珍贵

我们热烈地面对着，适应着
这是给钟南山们最好的回答

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

不辜负他们的肩膀
保管好他们的勇气

在 960 万平方公里的土地上
我们发出 14 亿分之一的光

用中国的温度，和中国人的温度
让更多人，回归平凡

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

2020，不是我们平凡又幸运
而是我们幸运才平凡

等你们回到阳台
等我们离开阳台

一、真实影像记录武汉人居家日常

疫情、隔离、救援，“这是你听说的武汉”；留守、消毒、等待，“这是我们正在经历的武汉”。伴着陈坤与周迅的深情旁白，一帧帧属于武汉的真实影像缓缓流转，仿佛在告诉观者：九百万个故事，不只一种感受。

“我们承认难过，也承认感动；我们不粉饰泪水，也不回避笑容。”

抗疫最前线，是冒着生命危险与病魔争分夺秒的白衣战士，及各岗位为维持民生不畏苦累的工作者。大爱之外，为顾大局而留守家中的平凡的大多数，则在厨房、餐桌、客厅和阳台的方寸间，为这场疫情防控阻击战的最终胜利默默贡献着巨大力量。

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

短片中，坚强的“宅家”武汉人用一张张乐观的笑脸，用比以往更加努力的生活态度应对这段艰难但终有光明的日子。厨房间携手共创的家常菜，厅堂里阖家出动的家居秀，他们“用锅铲和拖把来战斗”。

“我在中国香港发出十四亿分之一的光。”以艺术指导身份加盟《阳台里的武汉》的成龙，在武汉人乐观战“疫”的大众“战场”——阳台上，看到了日光下属于中国的温度；不凡着回归平凡，正是武汉人、湖北人、中国人用牺牲与奉献所奋进的幸福所在。

二、他们就是“我”心目中这部片子的声音

一个多月前，一部名为《武汉，我们等你》的短片在网络上引发广泛关注。而今，短片原班主创团队再度协力打造出以武汉市民为核心视角的《阳台里的武汉》。据导演乐书婷在电影频道《战疫故事》直播中透露，创作团队设定拍摄角度后，全武汉小区均已实行封闭管理，“我们拿着摄像机出去是基本上拍不到普通的武汉市民的。”

当时，乐书婷将目光落在了家家户户的阳台上。“疫情之下我们每个人都是被隔离在家的一个状态，阳台可以说是我们去感受外面世界的一个窗口，”透过对阳台百态的记录，她也试图让这部短片成为外界了解武汉人当下状态的一扇窗口，“每个人都在用自己的方式努力生活，热烈对抗着疫情。我们这个片子就让大家也看一看目光之外的武汉市民，看看我们认真生活、努力面对的样子。”

公益短片《阳台里的武汉》深情上线，陈坤、周迅旁白

所有阳台影像均由航拍完成，很多居民都在拍摄时被航拍器的声音吸引到阳台之上，用微笑与挥手给予《阳台里的武汉》鲜活的生命力。为更好传递短片日常却昂扬的态度，乐书婷特别邀请演员陈坤、周迅以旁白形式加盟。“我觉得周迅老师和陈坤老师的声音都非常有韧性，情感表达也非常克制，和我们片子的调性也非常搭，”从两位优秀演绎者的声线中，乐书婷感受到了一丝与武汉市民状态契合的“任性”质感，“他们就是我心目中这部片子的声音。”

2020，不是我们平凡又幸运，是我们幸运才平凡。每一天、每一个故事都是特别的记忆，阳台上的每一个笑脸，都是我们迎接明日暖阳的最美希望。我们相信，期待的那一天，不远了。加油，武汉~

这一次我们把目光给你。

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