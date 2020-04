民生信用卡联名瑞幸咖啡，用200杯咖啡陪你继续前行 

当全国行业因疫情受到影响之时,广告圈也未能幸免。很多品牌在疫情这个特殊阶段深觉捉襟见肘,进退两难。部分品牌一方面介意利用疫情进行宣传,不想在特殊时期利用敏感话题博人眼球;另一方面又怕营销内容偏离当下社会环境,在严肃时期做不合适的娱乐宣传。品牌是否发声、如何发声,一度成为每个品牌和广告公司都略感头疼的问题。

对于民生信用卡和瑞幸咖啡来说,这个问题同样摆在面前。CubeRights对立方和他们一起最终还是找到了适合的道路。

时值“后疫情时代”,全国各行各业已经陆续开始恢复生产,民生信用卡在3月25日推出了民生·luckin coffee联名信用卡,并做了一系列的有效触达用户的情感营销。他们是如何在这次特殊的大环境下,精准找出品牌需要表达的内容呢?我们从主题开始,带着大家一一挖掘拆解。

Get coffee and Carry on——民生·luckin coffee联名信用卡,用200杯咖啡陪你继续前行是本次民生和瑞幸联名卡的营销主题。这个改编自二战时期英国首相丘吉尔的经典名句Keep calm and Carry on(保持冷静 继续前行)的主题,精准直接地阐述了“前行”这一关键点。为了更好的表达概念,民生信用卡和瑞幸咖啡深化“前行”这个关键词, 沿用到后续的创意形式中。

一、预热海报+星空云发布会

预热海报:一路向前的少年派



预热海报:不断奔跑的阿甘







产品海报



疫情海报

因为疫情,民生信用卡和瑞幸咖啡无法在线下举办发布会,于是利用线上直播同步在微博、微信和B站进行了一场线上的“云发布”。这场直播的价值不仅仅只是以粉丝经济诱导办卡消费,而更在于打通社交链路,持续扩散品牌文化影响力,给用户塑造更加良性的沟通氛围,是唤醒私域用户、集结公域用户的一次重要尝试和大胆革新。

微博直播间

二、定制快乐“前行”轻游戏H5

两个品牌为了此次民生·luckin coffee联名信用卡,还特别定制了一款不断前行才能拿到“奖励”的轻游戏H5。

在这里,每名用户,都是努力向前的“特工小白”,通过测眼力、脑力、耳力,领取到最后的“情报”。在寻找特工的过程中,H5中还埋了一些网友喜闻乐见的梗,给用户的体验添了一丝轻松。用游戏阐述“前行”的概念,用情报包装活动信息。并在结尾点名前行的意义:走到最后的用户,值得民生信用卡和瑞幸咖啡真诚奉上的惊喜。

扫描二维码,一起闯关找出特工!

(数英网 App 用户需点击放大二维码,长按识别)











扫描二维码,立即体验!



疫情抑制了消费者的消费,而民生信用卡和瑞幸咖啡推出的这张联名卡对消费领域的回暖有着重要意义。品牌没有选择过分渲染悲伤情绪,也没有过度娱乐化。而是在大环境下,通过一次战役,传达出一些更积极的观点。

Get coffee and Carry on,选择“前行”不仅仅是一种勇气,还是我们每个人即将面临的生活命题。希望民生信用卡和瑞幸咖啡能通过这次传播,让前行者更幸福,让暂时停滞的人更勇敢。