本田思域(Honda Civic)日前推出一则全新广告,一位女孩在去超市的路上,将红色小汽车开出了风驰电掣之感。紧贴地面的特写镜头在片中被多次运用,包括系鞋带、狗狗睁开眼睛、车轮驶过道路、街边蚂蚁等细节画面都被放大呈现。从这个特殊角度去看世界,的确带来了焕然一新的感知体验。

在广告片后半段,通过文案露出,品牌方传递出「The closer to the road, The more you feel (越贴近地面,感受越丰富)」的产品理念。

镜头特写下,女孩儿拿上车钥匙,系好携带,和爱犬说再见,出发去超市。





帅气发动引擎,一路风驰电掣,平稳驶过路面。经过行人、鸽群。







广告片后半段,露出「The closer to the road, The more you feel (越贴近地面,感受越丰富)」的文案。原来,这个广告片就是希望将如此平稳、紧贴地面的驾驶感受,真实地传递给观众。