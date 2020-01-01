妙管家“新年妙生活，一洗妙妙妙”

背景

妙管家是一个在台湾拥有34年历史的家居清洁护理品牌，致力为持家新一代的年轻消费者，带来更妙的居家清洁体验，被纳爱斯集团收购后全面进入大陆市场。2019年Q4，借春节之际，妙管家第一次发起品牌传播战役。

挑战

34年台湾老品牌，如何在大陆市场从0到1快速建立知名度

妙管家虽然在台湾是个有历史，家喻户晓的老品牌，但对于大陆消费者来说，是一个完全陌生的品牌。

如何让大陆年轻消费者快速认识并记住妙管家品牌，了解产品功能卖点，是创意面临的核心挑战。

突破

年轻化的“妙”系沟通 不用说话

1个人+1首歌+1支舞+2大媒体平台，快速引爆品牌认知

抓住妙管家品牌核心关键字——“妙”，创造年轻人喜爱和乐意分享的创意内容，打造独一无二的“妙”系沟通方式：

1、找对1个人

邀请《学猫叫》原唱歌手小潘潘担任妙管家妙生活推广大使，让小潘潘化身为“妙少女”，构建年轻、智慧的品牌形象，迅速拉近与年轻消费者的沟通。

2、改编1首歌

在网络神曲《学猫叫》的基础上进行改编和二次创作，为妙管家品牌定制专属《齐妙歌》，巧妙地将品牌名、产品功能亮点融入歌词，受众在魔性洗脑的旋律中，快速记住品牌。

3、创造1支舞

将《学猫叫》中最有记忆度的舞蹈动作，结合日常家居清洁动作，创造出品牌专属《齐妙舞》，并由小潘潘亲身演绎，传递品牌“轻松清洁，净享妙生活“的品牌内涵。

4、投放2个媒体平台

在媒体策略上，选择微信和抖音作为核心传播阵地。妙管家《齐妙歌》和《齐妙舞》组合一经上线，迅速点燃了年轻人的参与热情，收获全网用户的喜爱和参与。创意性的内容，结合创意性的媒体策略，发挥出无与伦比的传播威力。