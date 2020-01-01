案例一周 | 奥利奥变粉了，淘宝变丑了？！

文|烧脑广告（shukewenzhai）

四月到了，2020年在不知不觉中已经用掉了四分之一。 宅家抗疫的这段时间里，人与人的差距明显拉开了。有些人，无聊到听雨滴、数米粒；有些人，点亮技能，每天集赞朋友圈；有些人，抓紧时间追剧、看书、睡觉…… 如今，疫情逐渐得到控制。全国开始复工复学，你是否也找回了自己的生活节奏？ 或许宅家的这三个月，你没有好好珍惜，但在之后的几个月，还可以好好努力。那么，就从赏析这周的案例精选开始吧！

No.1 OPPO



“2020年，你用什么打电话？” 这个问题猛一看着实令人疑惑，难道不是用手机打电话吗？来看看OPPO的答案。 视频中出境的几个人不知是否拥有某种超能力，他们竟然在用哑铃、小提琴、甚至柴犬打电话。看到后面才知道，原来这是OPPO为旗下首款智能手表OPPO Watch推出的新广告。 烧脑点评：



在如今这快节奏时代里，想要平衡生活和工作并不容易，人们总有一些不可错过的电话，和一些腾不出手接电话的时候。为了解决这一需求，便有了智能手表的出现。 OPPO这支广告，就精准地抓住了这一痛需，用具有悬念的创意广告，来呈现产品特性。 广告前期进行悬念的铺垫，呈现了几个不方便接电话的生活场景，如健身运动时、工作学习时、生活放松时……场景中的人物对着物体说话的奇怪举动成功吸引了观众的好奇心后，广告才完整的呈现出产品本体。 而在之前的铺垫中，实际上OPPO Watch 也时不时有过不经意的露出，同时借助场景，体现了产品如防水、便捷、收音好等功能，使得最后对产品介绍的过渡十分自然。 这支广告最后还有一个小彩蛋，不明所以的健身男孩拿起了哑铃想打电话，殊不知OPPO Watch的魅力。OPPO 就用这个男孩暗示大家：2020年了你还在用手机打电话吗？

No.2 五芳斋





五芳斋自16年起，一改老派作风，走上年轻化道路。从幽默魔性到复古玩味，五芳斋在营销的路上越玩越疯，甚至煞有其事地打造了“五芳影业”的IP。 最近，五芳影业又出新作！这次是什么新玩法？ 借着清明这一时节点，五芳斋请来了这次故事的主角——青团。这些春天里的绿色身影，为我们带来了一些它们眼中的生活准则。 烧脑点评：



一个素日在人们眼中再熟悉再平常不过的传统食物，在五芳斋这支广告里，变成了鲜活的生命。它们住在盒房子里，一起玩耍、爱护，它们都知道要运动、要敢说、要有爱、要热闹、要开心、要柔软、要一起玩、要多包容、要绿色生活、不要焦绿…… 这支广告里，没有任何的产品介绍，却通过产品传递出一些生活哲理，这似乎与广告的性质大相径庭，但其实这反而是它的精妙之处。 通过轻松可爱的动画形式，化枯燥直白的叙述为令人玩味的生活哲理，既不会引起观众的不良情绪，无形中也加深了观众对青团的印象。 而青团柔软甜蜜清新的产品特性，正是许多人所缺少的。那些青团的生活准则，在人类社会也同样适用。

No.3 左岸咖啡





那个超会写文案的咖啡店又出新作品了！ 左岸咖啡最近为新品无加糖拿铁发布广告——《无目的拾光》，充满了文艺和清新的味道。 有时 忘了该怎么简单 无目的 本身或许就是目的 无预期 才能超出预期 无加糖 拿铁香醇更加厚实 出发吧 我在左岸咖啡馆 带一杯无加糖拿铁 展开更加丰盛的冒险 接下来呢？

在繁忙的工作中抬起头长吁一口气，是不是要给自己一点休息？去哪呢？或许无目的走一走也是好的。 烧脑点评：



简短的文案，简单的句式、干净的镜头……这支广告用一种极简的方式，给消费者传递着一种简单的生活方式。 片中的女主放下工作，在风平浪静的海边踱步，在缓缓前行的列车上放空，喝一杯不加糖的咖啡，无目的地放松。生活的目的目标太多，有时候需要来一次无目的拾光，在这段无目的的时光里，简单的活一活。 这支广告给人简单、安静、放松的观感，便是左岸咖啡想要传递的产品理念——纯粹。

No.4 奥利奥



春天的樱花季是许多品牌烘培少女心的时候，纷纷推出了漂亮的樱花限定。没想到，平日里黑不溜秋的奥利奥也来浪漫一把，竟然变粉了！

奥利奥推出了春季新品樱花抹茶味粉色饼干，粉色的饼皮和绿色的夹心，充满了春天的味道。还有3款春日玩趣卷膜，“樱为有你”、“好想樱樱樱”、“春日好樱缘”，巧借谐音梗，传达出甜甜的心声。 同时，为了让大家更好的享用粉色奥利奥，官方还结合不同的城市，给大家提供了几种DIY吃法，甚至还贴心的给出了制作教程。

光是变粉还不够，奥利奥还与完美日记跨界合作，推出了打造了限定礼盒，以奥利奥饼干的原型为灵感推出了特别款气垫。



烧脑点评：



奥利奥这一波操作，怕是许多奥利奥粉的钱包是保不住了。试问，谁能抵御住粉色奥利奥那美味和颜值的双重冲击呢？ 而奥利奥这次与完美日记的跨界合作，也拥有相当高的契合度。两者均面向年轻消费群体，拥有一定的用户基数。并且，此次合作推出的产品将两个品牌巧妙的融合在一起，给人眼前一亮的感觉。

No.5 淘宝特价版





这个标题你没看错，这不是淘宝，是淘宝的亲弟弟！

3月26日，阿里巴巴正式推出淘宝特价版，却被人吐槽太丑了，是山寨的。结果，引得阿里公司一大批大号前来认亲。

这就是阿里亲生的新孩子——淘宝特价版！虽然有点丑，但它很持家。

许多网友吵着要给淘宝特价版整容，纷纷画出了新logo，还有热心网友为淘宝特价版推出了出道作品——《我很丑但是我很好用》。

烧脑点评：



淘宝特价版的出现，不知道拼夕夕是否有了危机感。而这次淘宝特价版“以丑闻名”的出道方式，也是一鸣惊人，获得了不小的关注度。通过网友们的神操作，也使得它在消费者心中奠定了朴实实用的形象。 不知道之后，淘宝特价版的推广会不会有更有趣的点子。还有，“淘宝特价版”这个名字也太长了，网友们赶紧给它想个顺口的爱称吧！