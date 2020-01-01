顾家家居焕新升级品牌视觉

原标题：Less is more-顾家logo焕新升级

品牌“年轻化”是近年来备受关注的热门话题。在移动互联网的冲击下，传播途径，传播模式和文化语境都发生了重大变化，很多传统品牌走上“年轻化”道路。



（顾家家居大笨屏官宣-品牌年轻化升级）

2020年，顾家家居官宣品牌升级，正式开始“年轻化”的全球战略，并为此设计了一套全新的品牌视觉识别系统。猛犸也对此做出了影像诠释。

此次顾家家居新logo设计保留其传统工艺精神的同时，凸显品牌的年轻化和国际化。

而我们的创意团队在对其进行动画构思时，在影片的视觉设计语言上也赋予了相同的理念；整片运用多维的动画制作手法以及传统的民族音乐，使整个动画既有东方的韵味，也有国际化的潮流，简约而不简单。

全片大量通过三维制作，画面效果简约而不简单。

结合电子乐和中国元素，进行了原创音乐的制作。

1、超级品牌色



“顾家红”是顾家品牌的主题色，也寓意着吉样如意，我们便设计它为动画的主色系，强化品牌的视觉系统的同时，也体现了“顾家红”中红色在品牌新阶段的战略意义。

红色作为主色系，应用于影片中的各个元素。

2、中英字体变化



此次顾家新版logo的中英文字体都做出了改变。中文字体设计笔触简化变细，，英文字体则将转折留白的方格去掉，统一变整体和轻盈。

影片呈现时我们通过几何图形的切割和变换，干净利落且直观的体现了新旧版logo中字体的迭代更新，在观感上流畅且极具时尚感；



（中国传统榫卯结构结合西方设计理念）



（传统切割技艺，体现字母变化）

3、品牌识别系统



由品牌logo变换出来的易于识别的扩展符号，我们在影片中将此图形元素穿插在各个环节，大到顾家家居门店，品牌产品，小到传播物料。突出顾家家居品牌种类的归属，同时辅助形提升层次和识别度。

从品牌logo中衍生出的符号应用于品牌各个环节。

影片通过打造这样一套超级组合，既简洁大方又让人印象深刻。

强化了升级后的顾家家居品牌形象，同时也体现了顾家家居从单品到全屋空间，再向生活方式的不断转型，打响品牌年轻化战略的第一枪。