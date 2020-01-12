纯情商店街新广告，也太太太迷惑了

随着国内疫情的不断好转，我们的生活逐渐回归正轨，复工复产正在进行时。

近日，那个楼上做广告，楼下居酒屋的纯情商店街发布了一支视频《解禁纯情》，宣告恢复营业的好消息，看完却让人直冒问号，摸不着头脑！

一、无厘头脑洞撩拨笑点，传递万物皆可纯情

久未营业，如何避免被消费者遗忘？

为此，纯情商店街构造了七个无厘头的生活场景，重夺大众视线。

一身西装革履，盛装打扮的商务人士，却忘记了拉拉链，太尴尬！

求职填写简历时，提笔忘姓名。我是谁？我在哪？

称完体重过目即忘，妥妥的金鱼记忆。

想知道天有多高？丈量天空与地面的距离。

跛脚的患者按捺不住打篮球的欲望。

还记得父亲执意去买橘子的故事吗？

失忆的人，脑袋空空如也。

在这七个没有关联的场景里，后面都有着一句同样的文案“别忘了纯情”。

这样一来，在观看的过程中无形地实现了循环洗脑。用万物皆可纯情的理念，融入生活场景，成功植入观众的心智。

视频里浮夸但不做作的演绎，搭载无厘头的剧情，营造出了一种日式冷幽默的独特风趣。

纯情商店街在撩拨大众笑点的同时，也巧妙地埋下了悬念。

全片反复提及纯情，却没有对纯情进行任何解释，恰到好处的留白，吸引着观众的好奇心，会让人不自觉地去了解纯情商店街，有助于增加品牌的曝光度和顾客的关注度。

想必看完视频，纯情已经存在你深深的脑海里了。

二、回顾经典时刻，2019年纯情迷惑广告大赏

早在《解禁纯情》之前，纯情商店街就让人迷惑很久了。

在去年年底，纯情商店街将自家2019年的广告整理成一个合集，堪称迷惑广告大赏。

不少网友表示，在感受鬼马创意魅力的时候，竟然神奇般达到了解压治愈的效果。

这个广告合集包含了很多系列，风格多变。

例如一周海报系列，采用日式浮世绘的风格，生动形象地呈现每日推荐的美食菜单。

除了店休日以外，海报文案几乎不变，非常随性。

纯情商店街也发布过一系列的周边款，包含短袖、卫衣、环保袋、以及杯子贴纸。

不过比起这些，笔者认为还是周边广告片里的神仙谐音梗比较吸引人。

超好看的纯情TEE

谁穿谁纯情

（超好看=“抄”好看）

怎么都不起球的纯情TEE

谁穿谁纯情

（不起球=球弹不起来）

还有为装修师傅摆拍时尚大片

造型可以说是非常in了

有时，纯情商店街也不忘结合热点宣传。针对去年猪肉价格大涨，纯情制作了一支可爱的动画片，为大家提供其他的替代选择。

不得不说，纯情商店街堪称“广告鬼才”。

三、深藏不露的背后，一家专做“业余”广告的居酒屋

提及纯情商店街，可能人们会倍感陌生。但如果说到“星期三比较好”，相信广告人都略有耳闻。

去年刷屏的黄飞红麻辣花生案例，每二十秒就抛出一个梗的高能广告片，就是出自这家广告公司。

纯情商店街自产自销，在广告界里走出了一条专属的迷惑路线，彻底放飞自我。

不同于主流市场上的广告作品，纯情商店街更多的是用玩乐的形式，让广告变得轻松愉悦。

纯情商店街无限地扩大创意的边际，最大程度还原着广告的初心和热爱，更加贴合当今年轻一代张扬个性的喜好，因此备受大众欢迎。

富有年代感的画质，复古的人物风格，以及天马行空的创意，像纯情商店街这样的广告片麻烦再来一打！

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