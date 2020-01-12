全民福气辩,2020这家门店兑换你的愿望清单

1月7日-9日，平安银行首家概念店-深圳平安金融中心支行“福气门店”快闪72h嗨翻天听说来的人梦想都照进现实了!

福气全民辩,消保权益知多少

伴随中国平安金融素养提升计划正式启动,1月7日，福气门店将在【平安银行】微博,发起消保主题辩论活动～邀请网民在线battle！

以金融知识为出发点,涵盖当代消费者的消费观、消费者权益保护知识覆盖面等等，话题已经上线，便引来的众多网友转发讨论，当天话题冲到生活榜单前三名，足以可见本次活动的传播力度，和现今消费者对金融知识参与热度！

线上过嘴瘾不够爽！？那就来线下门店面对面PK吧！福气门店内设辩论角，为您带来《奇葩说》级别的辩论风暴那些关于消费者权益的奇葩事儿、那些踩过的雷…一起来开杠！

当天平安银行线上线下联动，围绕消费者八项权益开启了全民大辩论，微博上超过3200万人围观，线下36家分行同时举办了超燃的大辩论。

福气红包墙，Pick年终财运

平安银行概念店变身深圳网红打卡点，掀起了一波又一波排队打卡热潮。红红火火的福气元素一时间点缀了概念店所在的整条街，新年的气息瞬间弥散开来，热闹而有活力。

全城召集福气，寻找锦鲤，平安银行承包您一年的好福气。柏悦下午茶、harbour house毛巾套装、言几又购书券、平安金融中心云端观光券、一大波精彩好礼给现场带来一阵高潮！

健康银行上线，银行里的健康SPA

携手平安好医生，Airdoc等健康平台为现场来宾带来一场仅在近在咫尺的健康SPA. 移动三甲CT室、DR室、彩超检查、影像专家远程阅片、资深医师现场问诊。

更有SPA级精油护理，一群精致爱美的仙女girl寻香而来！打造的一个交流护肤心得DIY乐趣的平台。在现场体验自然疗法，体验结束后还可以免费带走亲手调配的独家精油~

没错，这家概念店也是平安银行联手，平安医保科技打造的第一家健康银行从此深圳白领们多了一个“健康空间站”。在这里你可以享受到：眼底筛查、骨密度检测等六大免费项目，检测报告扫码实时获取，更可为你一站解决保险、健康权益等金融需求！

未来，健康银行将复制推广到，平安银行各家网点，在银行也能轻松完成健康体检啦！

新一年的“养生flag”，就从平安健康银行启程吧~