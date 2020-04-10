连央视打都call的“小朱配琦”，最近实火！

去过李佳琦直播间的名人不在少数，实力演员胡歌、朱一龙、杨紫…偶像歌手周震南，夏之光，小鬼…头部知识分子矮大紧老师，以及央视新闻主播朱广权。直播间中他们和李佳琦的趣味互动，几乎每次都会登上热搜。

其中，素有国家级段子手之称的朱广权，更是和“人间唢呐”李佳琦以“小朱配琦”的奇妙搭配冲上热搜第一位，并且持续霸榜4小时以上。此外，这场由两人通过“连麦”进行了2小时的“云直播”，吸引1091万人观看，累计播放量1.22亿，点赞数1.6亿点赞，总销售量达4014万元。





这场直播其实是央视新闻“谢谢你为湖北拼单”公益行动的首场“带货”直播，同时在央视新闻客户端、淘宝、微博等平台开播，以此向网友推荐香菇、莲藕、茶叶等湖北待销农副产品，为处在疫情中心的湖北地区献上一份爱心。李佳琦的带货实力自不必说，为了给湖北卖货，朱广权也是妙语频出实力种草。

他的开场是这样的：

“烟笼寒水月笼沙，不只东湖与樱花，门前风景雨来佳，还有莲藕鱼糕玉露茶，凤爪藕带热干面，米酒香菇小龙虾，守住金莲不自夸，赶紧下单买回家，买它买它就买它，热干面和小龙虾。”

朱广权卖藕：

“知道为什么过节要送藕嘛？因为藕代表佳偶天成，送了藕就不会变心，因为奇变偶不变。”

朱广权版的“李佳琦”安利方式：

OMG，不是我一惊一乍，真的是又香又辣，好吃到死掉的热干面令人不能自拔。

舌头要被融化，赶紧拢一拢你蓬松的头发。

买它买它就买它，天呐，运气好到爆炸，不光买到了，还有赠品礼包这么大，为了湖北我也是拼了，天呐。

不仅买了东西，献了爱心，还学到了文化知识，享受到了“国家级别”的脱口秀……只想问一句，这么拼的“小朱配琦”谁不爱？！



