W酒店打造系列音乐盛宴 带您开启全新“音乐之旅”

W酒店长期致力于凝聚新一代文化创意践行者，通过时尚、音乐、设计和活力的品牌激情元素为宾客带来沉浸式体验。自品牌创立以来，音乐一直是W酒店的核心激情元素之一。以独具创新和W酒店特色的的新鲜视角为世界范围内的音乐社群注入新鲜活力，助力全球宾客在W酒店收获新潮专属的视听体验。

伴随音乐行业翻天覆地的变化，W酒店在20多年的发展历程中也不断做出改变。从在潮堂举办一系列音乐活动，到推出具有开创性意义的「唤醒」音乐节；从昔日诚邀音乐人进行合作表演，到如今配备专业的私人音乐工作室——W音效套房， W酒店对全球音乐达人和旅行者的吸引力越来越大。

巴厘岛塞米亚克W酒店音效套房（全球首间W音效套房）

2019年9月20日，W酒店与享誉全球的长篇音乐流媒体平台Mixcloud音乐平台再度联手，推出引领时尚前沿的创意平台「未来新势力」第二季，携手名声大噪的音乐发行推广团体Yeti Out，共同迎来唱作歌手刘柏辛和艺术家Adrian Yu的跨界合作。

说唱歌手刘柏辛和艺术家Adrian Yu跨界合作

KIWI Communication（嘉盈传播）邀请了20余位时尚、生活方式类主流媒体及音乐电台的嘉宾出席了此次在广州W酒店呈现的音乐盛会，同时还力邀《这！就是街舞》人气选手“旋风小子“B-Boy阿酸实力助阵，在引领时尚潮流的W酒店酷炫”开转“。此外，KIWI还为部分来宾提供了与新生代说唱歌手刘柏辛面对面畅谈的专属机会，让嘉宾近距离感受她对音乐的执着与热爱。结合广州勇于创新的城市精神，刘柏辛为到场宾客献上了十首原创歌曲，带领宾客一同沉浸于这场独特的视听盛宴。

刘柏辛倾情助力W酒店「未来新势力」音乐盛宴

2018年10月，W酒店音乐领域再度迈出因势而动的一步，宣布推出其新项目：W Records。W Records核心是为其签约艺人及音乐领域合作伙伴提供共享唱片资源的平台，从签约到发行唱片，提供360度全方位音乐服务。在全球范围先后签约四位艺术家后，W酒店计划于2019年将W Records带入中国。

KIWI Communication（嘉盈传播）基于对品牌理念和特点的深度感知和时下潮流的敏锐度，结合丰富的艺人资源，特别推荐具有丰富成长背景的音乐制作人Fifi Rong加入W Records日渐壮大的全球音乐人才计划。Rong以将中国元素融入西方流行音乐而闻名，空灵而又不失妩媚的声线颇具个人特色。

新生代音乐制作人Fifi Rong

2019年11月25日，W Records中国首秀于西安W酒店燃情来袭，KIWI再度邀请了30余位时尚、旅行、生活方式类主流媒体及音乐电台的嘉宾出席活动。在活动开始前，部分来宾还获得了与新生代音乐制作人Fifi Rong一对一交流的专属机会，为宾客打造别具一格的难忘体验。此外，KIWI还安排了品牌分享会，W酒店及奢华品牌亚太区总监Jacob像到场嘉宾深入介绍了品牌在音乐领域的激情与成就，以及未来的发展规划，从而提升W品牌在中国的影响力，赞誉度及更高的辨识度。

W Records携手FiFi Rong独家创作曲目“再别康桥”首次亮相中国

结合自身在异乡求学时的思乡经历，融合目的地文化，Fifi Rong在演唱会现场带来了为W Records独家创作歌曲《再别康桥》首秀。国内权威媒体通过及音乐平台对此次活动进行了线上线下多渠道专访报道，进一步深化了W品牌的音乐目标——让音乐连结全球旅行者。

Fifi Rong 接受音乐电台Common FM专访

敬请期待KIWI 与 W酒店共同呈现的更多惊喜!

关于W酒店及度假村

W酒店及度假村是万豪国际集团旗下备受瞩目的特色奢华酒店品牌之一，根植于纽约城大胆无畏的态度和每分每秒都涌动着的活力气息，以近W酒店及度假村于全球不断地开拓版图，在每一个目的地颠覆固有认知、挑战传统奢华的定义，目前在全球极具活力的城市和度假胜地共有50家酒店及度假村。W酒店以向宾客恣享生活提供源源不断的活力为使命，点燃渴望，始终不渝，永不疲倦。“随时”以及充满活力的W酒店非凡的活力能量激发宾客无尽渴望、深入探索每一个目的地的最新动态，引领宾客努力工作、尽情玩乐、永不疲倦。

关于KIWI COMMUNICATION

嘉盈传播（KIWI COMMUNICATION）是一家深耕于生活方式领域的公共关系策略咨询机构，我们致力于成为中国整合营销的先行者，运用创新思维领域资源帮助品牌实现商业目标，链接资源，为品牌创造价值。

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