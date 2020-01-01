优衣库X奥特曼的联名款要来了，想买！

优衣库作为联名大户，推出各种联名系列，早已是平常之事。

就拿去年优衣库X漫威的系列来说，与纽约人气艺术家Jason Polan联合出了一系列T恤，让不少人漫威迷们，疯狂抢购！

就更不用提优衣库与KAWS联名系列，可谓是刷爆了流量，赚足了关注度，更在潮流界掀起了一波巨浪。

而今年的优衣库，终于对奥特曼下手了！

据悉，这次优衣库与奥特曼的联名系列，不止是进行了专门的设计，同时还将推出9款成人T恤和6款儿童T恤，并且5月1日在日本发售。

成人款 990日元（64 人民币）





儿童款 790日元（51人民币）

为此，优衣库还上线了两支短片，为这次与奥特曼合作的联名款全面预热。

看完这两支短片，其实展现的内容很简单。

优衣库还原奥特曼的剧情场景，通过一股恶势力要攻击优衣库大厦，随后奥特曼准时出现来保护优衣库大厦……

这种奥特曼打怪兽的场景，真的是一出现，就是满满的童年记忆啊！

网友看完纷纷表示：“这个广告竟然比正剧好看“，并且还调侃道，“没有想到迪迦第一次和贝利亚交手是在优衣库的广告里。”

奥特曼这部动画，应该说是贯穿了从90后到00后乃至10后的童年，可见其粉丝群体巨大。

如果有买过优衣库的UT系列，都知道UT系列都是以“简单”为主，而这次奥特曼的联名T恤，同样也是简单的印花，再加上经典的动漫人物场景。

比如说，在这次奥特曼T恤的设计上，就将几款超高人气的奥特曼和小怪兽，不管是动作还是造型，都完美的还原了动画片里的场景，让人看完感受到回忆的同时，也把整个设计风格增添不少趣味性。