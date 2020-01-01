优衣库X奥特曼的联名款要来了，想买！

优衣库作为联名大户，推出各种联名系列，早已是平常之事。
就拿去年优衣库X漫威的系列来说，与纽约人气艺术家Jason Polan联合出了一系列T恤，让不少人漫威迷们，疯狂抢购！
就更不用提优衣库与KAWS联名系列，可谓是刷爆了流量，赚足了关注度，更在潮流界掀起了一波巨浪。
而今年的优衣库，终于对奥特曼下手了！
据悉，这次优衣库与奥特曼的联名系列，不止是进行了专门的设计，同时还将推出9款成人T恤和6款儿童T恤，并且5月1日在日本发售。
成人款 990日元（64 人民币）
儿童款 790日元（51人民币）
为此，优衣库还上线了两支短片，为这次与奥特曼合作的联名款全面预热。
看完这两支短片，其实展现的内容很简单。
优衣库还原奥特曼的剧情场景，通过一股恶势力要攻击优衣库大厦，随后奥特曼准时出现来保护优衣库大厦……
这种奥特曼打怪兽的场景，真的是一出现，就是满满的童年记忆啊！
网友看完纷纷表示：“这个广告竟然比正剧好看“，并且还调侃道，“没有想到迪迦第一次和贝利亚交手是在优衣库的广告里。”
奥特曼这部动画，应该说是贯穿了从90后到00后乃至10后的童年，可见其粉丝群体巨大。
如果有买过优衣库的UT系列，都知道UT系列都是以“简单”为主，而这次奥特曼的联名T恤，同样也是简单的印花，再加上经典的动漫人物场景。
比如说，在这次奥特曼T恤的设计上，就将几款超高人气的奥特曼和小怪兽，不管是动作还是造型，都完美的还原了动画片里的场景，让人看完感受到回忆的同时，也把整个设计风格增添不少趣味性。
除此之外，优衣库根据中国大众对于奥特曼的喜好，特别在中国版上增加新生代黑色款以及泰罗和泰迦款，同时也在儿童款上，增加了戴拿奥特曼。
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说完了，这次优衣库X奥特曼联名系列，最后来说下优衣库整个的UT系列。
其实，熟悉优衣库这个品牌的人，都知道，UT作为优衣库旗下主打的T – Shirt系列，每季都坚持与不同品牌推出联名系列。
从Star Wars到可口可乐，再从Hello Kitty到Line，还有去年最轰动的KAWS联名系列，和漫威系列，而这次是奥特曼系列。
可以说，在优衣库长期用UT进行“IP联名”的方式，不断地在为“UT系列”注入新鲜的血液。
通过这种长时间的积累，再加上广泛的跨界合作，如日本任天堂、美国暴雪娱乐、迪士尼等等旗下动漫IP的多次联名，已经让UT系列成为服装品牌中的一个文化符号，引发了一轮又一轮抢购狂潮。
看到这里，你或许会说，现在优衣库的UT系列，并没有之前那么出彩，甚至在一些设计上，福过于的简单和粗糙，没有体现联名设计感的理念！
尽管如此，每当优衣库UT联名一系列一上线，依旧还是会一抢而空。
每次优衣库的UT联名系列，在公布时初始设计稿时，都会遭到一些粉丝们和网友们的吐槽，类似“设计感不强”“没有亮点”等等抱怨。
但是，一旦优衣库“再版”或者是“新款”上线，还是会被一抢而空。从这点上来看，优衣库UT系列的影响力（真香定律），依旧强大。
而这一切，都是得益于，优衣库长期以来与这些成熟且成名的IP进行联名合作，一来是为了借用这些IP的流量和声量，唤醒受众群体的童年情怀，顺势增强UT系列的存在感。
二来也是在通过这些IP联名合作的联动营销，再加上UT系列的专属价格，以此来促进品牌的销量，占据快时尚市场的一定地位。
如此一来，坚持输出「UT系列」于优衣库而言，简直是一举两得，何乐而不为呢？
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