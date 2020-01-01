饿了么口碑科技感大片重启2020，吃货的快乐又回来了

原标题：如何“一口重启2020”

春风渐起，冰雪消融。

按下暂停键的城市慢慢苏醒，各地吹响复工的号角，市民的生活都开始恢复正常。然而疫情的影响还是方方面面笼罩着，如何让大家感受到2020复工的信心？饿了么口碑做了这样一件事——一口重启2020，你的快乐又回来了。

科技感大片重启2020

打开未来世界的大门

饿了么口碑邀请特效达人Pcyy，完成一口重启2020的酷炫视频。

宣告开启，疫情过后大家的2020，你的快乐又回来了，引发热议。

pcyy评论节选

动态海报重启2020

吃货的快乐又回来了



重新登录2020

冰激凌星球上甜蜜报复

我的快乐又回来了

重新起航2020

炸鸡大“胃”王者归来

我的快乐又回来了

重新引燃2020

冲向火锅宇宙的环抱

我的快乐又回来了

各大商户配合重启2020

为大家的快乐加码

饿了么街区

口碑街区



阿里BU齐上阵

重启2020不再难

话题传播精准扩散，成绩亮眼

通过“快乐”这个关键词引发90、95后年轻人的生活状态及当下生活态度， 并通过一系列的话题进行传播铺垫，完美承接话题到活动落地页面，及话题正式开启。

初期打造#我的快乐等级表#，洞察时下年轻人的速食生活，打造贴合年轻人的趣味话题。话题上线，深受年轻人喜欢及传播，立即登上话题预热搜榜。

结合第一波传播热度再次延续话题，将快乐“吃”概念持续发酵，为“一口复苏”心智做强铺垫。

官方视频#我的快乐又回来了#视频，正式开启活动推向热潮。同时在抖音运用新的流量型内容方式，通过抖音话题，引发各领域优质UGC参与创作以及话题传播。各领域KOL全面覆盖，话题覆盖面更广，针对不同年龄的人群做强曝光及互动。

抖音话题曝光量达到3700万，引发超200个优质UGC参与创作。覆盖更多年轻人的视角与口碑。

2019年的8月，阿里巴巴集团成立本地生活服务公司，饿了么和口碑胜利会师，合并组成国内领先的本地生活服务平台。阿里本地生活服务公司也明确了未来目标——重新定义城市生活。

阿里巴巴表示，阿里本地生活服务公司的成立是阿里巴巴集团完成对大消费领域布局的重要里程碑。这标志着，继新零售取得丰硕成果后，本地生活服务成为阿里生态战略的最新高地。

且看阿里本地如何“重新定义城市生活”！