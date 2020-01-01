番茄小说×冯提莫：和你说一些心里话

9月13日冯提莫发了一条微博，直发语为：“想陪着你”。

文案

今天我不想唱歌

想说一些心里话

思绪有些乱

找不出缘由

想力所能及地温暖别人

从来没有过这种感觉 最近有太多的没想到

没想到

会主动说个不停

没想到

会说出那些从未说出口的话

没想到

有人能听进我说的话

走进彼此的心 时至今日

也许还会奋不顾身奔向一个人

说出早该说出口的那些话 晚安，冯提莫

晚安，住在我心里的人



视频里只露了冯提莫的半张脸，粉色玉唇下说了一段充满心事的话。

看上去像是心有所属，喜欢上一个人，和粉丝喃喃自语。

看完第一反应是冯提莫表白了？转念一想不能够，不然微博该炸了。

不过让人很难遗忘的是，冯提莫的声音也太酥麻了。

同时，让我想起了梁朝伟为丸美拍的一支名为《眼》的广告。

同样的半边脸，只不过是上半部，同样是对一个人诉说。

只是不同的是，丸美我们知道这是丸美的广告片，而冯提莫这支，看不出是表白还是其它。

第二天冯提莫又发了一支影片，还是采用一个人独白的形式，声音比之前性感了一些，情绪多了一丝温柔。

不少网友表示这声音太可了，直击小心脏。

文案

你，真的很需要人陪 看你一个人发呆、宅家、外出、睡觉

你说

你习惯了一个人

我知道

你只是习惯这样说而已

我真的

很心疼你 当你睡不着的时候

我宁愿讲遍世间所有故事

换你一场美梦

闷的时候就陪你出去走走

在你耳边聊聊天谈谈心

你难过的时候

不必向谁开口

只管静静地听我说 我知道的可多了

如果你想听我就通通说出来 好奇怪啊

呆在你身边

我就有说不完的话 所以

就让我陪在你的身边

住进你的耳朵里

好吗 我的听书音色

已独家上线番茄小说

想听的故事让我读给你听

看到最后才明白，原来是冯提莫听书音色上线了番茄免费小说。

01

一起出去走走吧

一路长情

我慢慢说给你听

02



我的声音多甜啊

足以解掉

生活里所有的苦

03

我哪儿都不想去

只想住进你的耳朵里

最后，聊聊两支片子的创意。

整体上来说，创意还是很贴合的，有声读物，最大的特点就是声音。

而这两支片子都充分凸显了冯提莫的声音，以声撩人，未见其人先听其声。

会让人有兴趣去下载并去聆听冯提莫的有声读物。

在内容方面，巧妙地将听众比拟成了冯提莫的“情人”，而冯提莫则是善解人意的知己，用沉浸式的对话，除了亲切外，感觉上就像是冯提莫在向自己传达爱意。

而在传播上，我认为创作者也是做了一定思考的。正常情况下完全可以像丸美一样只出一支片子，但为什么这里要出两支呢？

我的判断是想充分利用冯提莫的明星效应。

大众往往都是吃瓜群众，特别喜欢吃明星的瓜。

第一支片子没有透露任何关于番茄免费小说的广告信息，仅仅只有一段似真似假的情感独白，给观众留下了很多的想象空间，运气好，是可以有机会上热搜的。

第二支虽然有广告信息，但传播带上了#冯提莫 表白#的话题标签，也是让人好奇的。

以上。