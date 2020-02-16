天猫国际上演洗脑“情景剧”：我的头发自带BGM

4月7日，天猫国际联合天猫超级品类日打造高端美护发专场，在官方微博发布一支视频——《我的头发自带BGM》，用五个不同场景讲述生活中常见的头发问题，如头皮油腻、头屑多、脱发、头发毛糙等，由此推出五款不同品牌的洗护产品。其中根据产品的不同功效改编了抒情歌曲《可不可以》，熟悉又洗脑。

01

《油头少女相亲记》

可不可以

给我些自信

呵护头皮

带走那油腻

油头少女

无惧这难题

头皮肌底是她清爽的底气

切掉这油来油去的旋律

洗护着清爽自由的意义

让头发再 唱一首歌曲

给最好的你 ——摩洛哥油头皮肌底液

02

《雪花少女缴“屑”记》

可不可以

给我些力气

带走头屑

凌乱的足迹

雪花少女

无惧这难题

修护头皮是她去屑的秘密

切掉这白屑落下的旋律

洗护着乌黑无暇的意义

让头发再 唱一首歌曲

给最好的你 ——selsun去屑止痒洗发水





03

《脱发少女生发记》

可不可以

给我些勇气

守住一路

退后的发际

脱发少女

无惧这难题

防脱精华是她勇敢的证据

切掉这秃如其来的旋律

洗护着长发飘飘的意义

让头发再 唱一首歌曲

给最好的的你 ——资生堂不老林育发精华

04

《粗糙少女逆袭记》

可不可以

给我些耐心

一点一滴

从头来做起

粗糙少女

无惧这难题

精致养护是她发间的修行

切掉这粗枝大叶的旋律

洗护着爱与美丽的意义

让头发再 唱一首歌曲

给最好的你 ——潘婷双管粉钻精华

05

《染发少女护发记》