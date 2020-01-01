星展银行创意动画广告，五种艺术风格花式演绎

原标题：FF终极先锋为星展银行(DBS)召集导演梦之队

FF终极先锋为亚洲最大的银行——星展银行(DBS)制作了一个由五位导演创作的动画Logo广告短片，以推广面向学生的新“备忘单”服务。

该活动由新加坡创意公司The Secret Little Agency策划，灵感来源于过去经典的MTV动画广告短片。该活动为银行打造出不同寻常且有趣前卫的创意方案，集合了不同艺术家们独特风格和创造力，风格十分像上世纪八九十年代的音乐频道。

为了实现多元化，FF终极先锋征集欧洲、北美和南美各地的导演，组建了一支梦之队。每个故事覆盖多个体裁，打造出不同的视觉审美效果，整个短篇风格更像是一部轻喜剧。

秘鲁艺术家Jaime Alvarez的作品像一部3D科幻冒险片，而洛杉矶的Ariel Costa则采用了他标志性的2D剪影风格，布宜诺斯艾利斯的Gabriel Fermanelli的抢劫主题卡通、巴塞罗那团队Niceshit的迷乱美食和巴西的Daniel Semanas则都展现出2D单元动画的黑色风格。

购物篇 – Gabriel Fermanelli

交通篇 – Jaime Alvarez

食物篇 – Niceshit







金融素养篇 – BlinkMyBrain (Ariel Costa)

娱乐篇 – Daniel Semanas



FF终极先锋监制Gustavo Karam说：“我们的团队由一群经过精心挑选、世界级的巨星艺术家组合而成，他们风格相异，是我们所热爱的艺术家，也是我们的朋友。在项目中，他们每个人展示了自己独特风格和个性的自由，把他们聚集在一起，跨多个流派的合作绝对是令人期待的，就像Harlem Globetrotters的动画。”

Mavis Neo, The Secret Little Agency的一位合作伙伴说：“我们对那时候的MTV音乐动画广告有着美好的记忆，尤其是它们制作精良，令人惊叹，我们希望‘备忘单’的发布也能如此。并且针对学生受众，我们发挥了更多的想象力，用更多更棒的点子去迎合他们。”

Credits 制片团队

客户：星展银行(DBS)

制作公司：Final Frontier 终极先锋

监制：Chris Colman, Gustavo Karam, Julieta Zajaczkowski

制片人：Maité Colombatto

导演（交通篇）：Jaime Alvarez

导演（金融素养篇）：BlinkMyBrain (Ariel Costa)

导演（购物篇）：Gabriel Fermanelli

导演（食物篇）：Niceshit

导演（娱乐篇）：Daniel Semanas

代理公司：The Secret Little Agency, 新加坡

音乐&音效设计：Fuse Adventures in Audio, 新加坡