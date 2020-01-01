每日优鲜5周年特别企划：只为让你吃得优鲜

人的一生，会经历很多个量词。

一声啼哭、一次爬行、一段成长、一场恋爱…直到一间房、一家人。

我们在各种量词里咂摸一生，而我们的人生又落回到一顿顿饭上。

无论欣喜还是沮丧，无论拥抱着世界还是隔离着一切，我们一直都在做饭。在美好但绝不完美的世界里，我们就这么用锅碗瓢盆、柴米油盐，酿出了平凡无比却浪漫至极的人间烟火气。仿佛只要吃得好一点，生活也会跟着美好些。

每日优鲜五周年，我们回归到「吃」的本质上 —— 因为知道你对「吃」的在意，所以我们满怀心意，五年间用心挑选、采购、运输、仓储、配送…..这一切只想让你吃得优鲜。

一、每日优鲜五周年短片：40名员工出镜，对你的心意还在继续

从普通的分拣、配送员到四处奔走的专业采购，从一线客服到视觉设计师，是每一位平凡岗位上的「普通人」，组成的每日优鲜。从2015—2020，5年60个月1825天里，这个大家庭里的每个人，对「吃」的认真、对用户的心意，从未停止，一直继续。



中关村海龙大厦80米广告屏





二、9名采购海报：用心挑选，只为让你吃得优鲜

如今，虽然人们普遍知晓了生鲜电商带给生活的便利，但依然会选择亲自前往菜市场买菜，原因在于人们最看重的依然是菜品的品质和新鲜感，因此能亲自挑菜、买到看得见摸得着的新鲜，是用户消费生鲜的核心诉求。

而在每日优鲜，就有这样一群人，他们竭尽所能地跑遍食材原产地，他们对生鲜无比了解，他们知道五月摘下的荔枝口感最好、生长在向阳面的樱桃下午4点左右摘下的最甜、小龙虾虾腮干净程度能看出虾的生长环境好坏、掂起来有重量感而非轻飘飘的鸡蛋才新鲜…

于是，在这次五周年的特别企划里，「生鲜采购员」成为与用户沟通的侧重点。我们希望用户能直观看到每日优鲜有这样一群对「吃」无比了解的人，在帮助用户挑选新鲜的菜品、满足着生鲜消费的核心诉求。

三、对于「吃」这件事，我们究竟有多么在意？

无论太阳如何东升西落，银河怎么斗转星移，人与人之间最真挚的心意，都是为彼此做一顿饭，厨房与餐桌也是这样成为了家与爱的集结地 —— 我们为爱的人做饭，为新识的好友做饭、为一场久别重逢做饭、为一个新生命的降临做饭、为那些心心念念的纪念日做饭……一桌咸的甜的酸的辣的，每筷夹起的都是一句中国味道的我爱你。

每日优鲜，只希望人们用心准备的每一餐，都不被辜负；

也愿我们的生活，能因吃得优鲜，而每日优鲜。

五年，是里程，也是新启。