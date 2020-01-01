iPhone SE，苹果卑鄙而又伟大的决定!

放眼望当今手机市场，你见过哪个产品是以4年为一个周期发布的？iPhone SE就做到了，没有发布会，没有特别宣传，于15日晚在官网悄无声息的上架。

从2016到2020，它对于苹果公司的意义不再是简单的产品，而更像脱离了苹果产品发布周期的一个“游击者”，关键时刻跳出来盘活销量，它是战略创新的产物！

不管大家的投票情况如何，目前已有著名分析师指出这台手机的出货量乐观估计会达到3000多万台，大概相当于2020年国内整个手机市场两个月的出货量总和。

这种预估来自于对目标用户的精准洞察：自第一代SE停产两年后用户对性价比小屏iPhone的渴望，还有庞大的iPhone 6/7/8这些坚守的钉子户规模。

伟大的战略，伟大的决定

扩宽产品定位，关键时刻抢占友商的市场份额

超级品牌认为，苹果从来都不是自愿出iPhone SE这款产品的，而是被市场跟竞争对手逼的，因为起售价在3000左右的iPhone SE，几乎达到了苹果产品性价比的巅峰！同时还要下放顶级处理器跟一系列配置，这对于苹果来说不是好事。

苹果公司多年来在动态竞争下保持优势的策略，就是同样是做手机，但比友商做得“更好”，在精准洞察市场跟竞争环境的前提下，将产品做到极致、体验做到更好、当然价格也更贵，从而利用产品优势造就品牌势能，而iPhone SE低廉的售价带来产品上的拘束会在一定程度上损伤品牌价值。

高战略智商的企业总是能拥抱变化、不断进化。研究每次iPhone SE的发售时间点，你会发现每当苹果陷入销量困境跟手机市场的疲倦期，iPhone SE就跳出来，一次次拯救销量。回顾2016年iPhone在中国市场的销量首度下滑，终结连续13年的增长神话。

华为、OPPO、vivo等国产品牌的崛起，给苹果带来了极大的威胁。然后iPhone SE出现了，成为了“更便宜、更小”的手机，最终稳定了整年的出货量,当年的二季度iPhone SE拿下美国iPhone市场16%份额，成为苹果第三大机型。

再来看2020年，整个手机市场的大环境就是难上加难，上半年全球智能手机出货量同比下降10.6%，是手机市场10年来最低点，加上疫情的爆发真正的寒冬来临，如何抢占消费市场是所有手机品牌的难题，所以iPhone SE它又来了。

它的每次出现，背后的逻辑都是战略创新，告别红利时代后，用户饱和外界竞争加剧，企业未来的增长只有通过品牌创新去开拓更新的赛道，而战略的创新则是企业爆发增长的突破极点。苹果想继续在动态竞争下保持优势的话，就必须扩宽产品定位，将部分产品从“更好”切换到“更低成本”，从而激活更广阔的的中端市场，造就逆势增长！

另外，超级品牌在不久前，曾为大家分析过小米的涨价自救策略：《谁能想到，涨价能在疫情中拯救一个品牌》，从表现上来看苹果向下，安卓小米向上形成了战略冲突，但实际大家背后的逻辑都是相同的，苹果从“更好”向“更低成本”兼并，安卓小米从“更低成本”向“更好”兼并，都是扩宽产品的定位，在黑天鹅的影响下激活更大市场。

盘活手机基本盘，维稳IOS生态圈

iPhone SE的出现除了是抢夺安卓的市场资源外，还有一个目的就是盘活苹果的手机基本盘，所以我们要明白手机对于苹果来说意味着什么？

要知道战略的意义就是形成杠杆，这个杠杆就是苹果这么多年优于其它竞争对手的基石：基于iPhone所构建的IOS生态圈。近年逐渐下滑的市占给苹果一个信号：“你的IOS生态很好用，但是门槛太高了”。苹果一直以来较高的产品定位缺失了中低端市场版图，并且由于自有封闭的IOS系统，它急需保持用户量的增长来维持整个生态的活跃度。

根据分析机构 Flurry Analytics 2019年的调查数据显示，目前所有的iPhone用户当中，依旧使用iPhone 6/7/8这三个系列的用户占比为53.48%，加起来超过总数的一半，这个数据其实挺可怕的，因为过于老旧的硬件设施会导致IOS生态体验不佳。

所以iPhone SE出来了，它的受众绝不是正在用着iPhone11的那些人，而是定位于老用户升级，只需要花最少的钱，就能体验到最新的iOS以及A13。苹果想让低价的iPhone SE达到增加用户基数的目的，让软件跟服务赚钱！这对于正在寻求收入多样化的苹果来说，比直接卖手机赚钱更重要！

“卑鄙”的降价，“卑鄙”的产品

企业之间的竞争只要是正当行为就称不上卑鄙，但苹果此次推出iPhone SE在国内一票友商眼里绝对有些“卑鄙”了，疫情带来的企业危机已经足够大，现在又遭遇到了苹果的包抄。明明大家都说好了，现在手机是存量时代，连安卓阵营里的小米都开始甩掉低价帽子，拼硬件拼技术涨价冲击高端。

来看看如今手机阵营之间的硬件比拼：安卓阵营里挖孔全面屏已经非常成熟、屏幕有120Hz高帧率、千元级别的5G手机问世、拍照模组四个摄像头成为标配、50W快充遍地都是。再来看看新出的iPhone SE，你很难说服别人这是一台2020年苹果发布的新品，不支持5G、没有全面屏、单卡待机、单摄像头、仅支持触控ID指纹解锁，许多古老的参数又重新回到了我们的视野。

苹果知道自己的旗舰产品在硬件上缺乏竞争力，就通过布局极具性价比的中端产品来打败对手。难道是想清库存吗？别开玩笑了，现在的苹果掌舵者是 Tim Cook，一个被成为“供应链大师”的人。如果是要清库存，在 iPhone SE 传言早期就应该推出新品，又何必等到现在。

而之前在中低端市场厮杀占据，现在企图通过走向中高端市场来获得盈利的国内手机厂商，它们将面临来自苹果非常大的压力，可以说部分厂商产品的价格被封死了上限，如果你的产品性价比不够高，那拥有A13（当前手机最强处理器之一）的iPhone SE它不香吗？

总结

发布iPhone SE，是苹果一个伟大的决定，它的伟大之处在于它是款“打游击战”式的产品，每当苹果陷入销量困境或市场大环境不好时，它都能出来狠狠拉一把销量，用“更低的价格”让苹果在动态竞争下时刻占据优势位置。而面对友商，它的“卑鄙”之处在于知道旗舰机的硬件不占据优势的情况下，另辟蹊径打败对手，开始争夺它们中端市场的资源！

可以预见的是，在疫情全球爆发的背景下，人们捂紧了钱袋子，这款低价iPhone SE的出现非常应景，给了很多因为价格观望的用户一个入手的机会，最终的销量一定会非常不错！