维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

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自 4 月 20 日维多利亚的秘密官宣周冬雨成为大中华区品牌代言人之后，品牌再度发力，于 4 月 23 日官宣杨幂成为亚洲区品牌代言人。

品牌方同期发布由杨幂出镜的广告片，继续采用黑白影像手法，通过自述，表达代言人对「何谓性感女生」的理解。曾在维多利亚的秘密秀场有过出色表现的名模何穗，也出镜为品牌拍摄了同一系列的另一支广告片。

杨幂篇

视频文案

我认为性感有魅力的女生
她是
独立的
自信的 

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

我觉得一百个女生
有一百个女生的表达状态
性感是每个人骨子里
都会带来的东西

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

在家里的时候像一只小猫咪
软软的，毛茸茸的
需要她站出来的时候
她就是一个战士
她可以有铠甲
手上有她的武器去捍卫

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

当演员以后
就从来没想过自己要去做别的
很专注的在做
我眼前的这件事情的时候
那是我觉得自己最有魅力的时候

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

会承认自己性感的女生
首先她非常勇敢
不管别人会不会喜欢
会不会在意
跟我没有关系

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

坚持自己的态度
就是性感

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感


维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感


何穗篇

视频文案

维密秀场对我来说
它是很梦幻
完美的

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

性感就是真实的样子
它可以不完美

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

以前会觉得自己很高
然后跟身边的朋友格格不入
但现在我把它看作是特点
它成就了现在的我

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

我也不会用性感来形容自己
但我觉得
我有的时刻是性感的

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

早上你拉开窗帘
透过窗户的第一缕阳光
你运动大汗淋漓的时候
为在乎的人做一顿饭

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

性感就是面对真实的自己
像现在

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

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预热海报

01

“性感是每个人骨子里都会带来的东西”

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

02

“坚持自己的态度，就是性感”

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

03

“性感就是真实的样子，它可以不完美”

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

04

“性感就是面对真实的自己”

维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

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