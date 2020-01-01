维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

自 4 月 20 日维多利亚的秘密官宣周冬雨成为大中华区品牌代言人之后，品牌再度发力，于 4 月 23 日官宣杨幂成为亚洲区品牌代言人。

品牌方同期发布由杨幂出镜的广告片，继续采用黑白影像手法，通过自述，表达代言人对「何谓性感女生」的理解。曾在维多利亚的秘密秀场有过出色表现的名模何穗，也出镜为品牌拍摄了同一系列的另一支广告片。

视频文案

我认为性感有魅力的女生

她是

独立的

自信的

我觉得一百个女生

有一百个女生的表达状态

性感是每个人骨子里

都会带来的东西

在家里的时候像一只小猫咪

软软的，毛茸茸的

需要她站出来的时候

她就是一个战士

她可以有铠甲

手上有她的武器去捍卫

当演员以后

就从来没想过自己要去做别的

很专注的在做

我眼前的这件事情的时候

那是我觉得自己最有魅力的时候

会承认自己性感的女生

首先她非常勇敢

不管别人会不会喜欢

会不会在意

跟我没有关系

坚持自己的态度

就是性感