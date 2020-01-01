维多利亚的秘密×杨幂×何穗：这，就是性感

自 4 月 20 日维多利亚的秘密官宣周冬雨成为大中华区品牌代言人之后，品牌再度发力，于 4 月 23 日官宣杨幂成为亚洲区品牌代言人。
品牌方同期发布由杨幂出镜的广告片，继续采用黑白影像手法，通过自述，表达代言人对「何谓性感女生」的理解。曾在维多利亚的秘密秀场有过出色表现的名模何穗，也出镜为品牌拍摄了同一系列的另一支广告片。
杨幂篇
视频文案
我认为性感有魅力的女生
她是
独立的
自信的
我觉得一百个女生
有一百个女生的表达状态
性感是每个人骨子里
都会带来的东西
在家里的时候像一只小猫咪
软软的，毛茸茸的
需要她站出来的时候
她就是一个战士
她可以有铠甲
手上有她的武器去捍卫
当演员以后
就从来没想过自己要去做别的
很专注的在做
我眼前的这件事情的时候
那是我觉得自己最有魅力的时候
会承认自己性感的女生
首先她非常勇敢
不管别人会不会喜欢
会不会在意
跟我没有关系
坚持自己的态度
就是性感
何穗篇
视频文案
维密秀场对我来说
它是很梦幻
完美的
性感就是真实的样子
它可以不完美
以前会觉得自己很高
然后跟身边的朋友格格不入
但现在我把它看作是特点
它成就了现在的我
我也不会用性感来形容自己
但我觉得
我有的时刻是性感的
早上你拉开窗帘
透过窗户的第一缕阳光
你运动大汗淋漓的时候
为在乎的人做一顿饭
性感就是面对真实的自己
像现在
预热海报
01
“性感是每个人骨子里都会带来的东西”
02
“坚持自己的态度，就是性感”
03
“性感就是真实的样子，它可以不完美”
04
“性感就是面对真实的自己”