《国家通讯社帮着做宣传？长虹这次搭的“桥”，让人想点赞！》 …

“可惜啊，真是一座好桥！”



1977年，一部名为《桥》的南斯拉夫电影，在中国上映。

这部讲述二战尾期，一队南斯拉夫游击队员为逼德军撤退而智勇炸桥的故事，以及影片中那首伴着口哨和口琴声的小调《啊，朋友再见》，成为了一代又一代中国观众记忆中的经典，至今，仍时常被提起。

“可惜啊，真是一座好桥！”

这句影片中的台词，成为了无数中国观众心声。

那座被炸毁的桥，也成为了无数人心中的遗憾……

原来，你还在这里

4月22日，一场名为“Let’s 8K”长虹5G+8K 跨国直播黑山 全球发布会，在成都举行。

当晚，透过长虹新发布的8K电视大屏，我们竟看到了电影《桥》中那座气势恢宏的桥，正静静地屹立在欧洲最深的峡谷——黑山塔拉河大峡谷之中。瞬间，一股怀旧的潮流涌上心头。

“原来，你还在这里”。

塔拉河峡谷大桥 电影《桥》的原型

“Let’s 8K”长虹5G+8K 跨国直播黑山 全球发布会，是目前国内首场跨国直播发布会。直播地黑山，与中国长久以来关系友好，不仅在今年中国新冠疫情最严重的时候，向中国四川省慈善总会进行了捐款，还同时为“落难”在外的中国国家女子水球队提供了一系列帮助。

为了表达对老朋友的感谢，国企长虹以一场跨国直播作为回礼。其不仅向中国消费者展示了黑山丰富的旅游资源，为黑山种草代言，同时还在发布会现场宣布，向黑山紧急援助5万口罩及相关防护用品。可以说，长虹以科技之力、传播之力为两国之间的交往搭建起了一座崭新的桥，赋予了品牌传播以更加深刻的社会意义。

跨国直播现场

黑山小哥任天阔用汉语在塔拉河大桥直播

黑山当地导游在古城科托尔直播

黑山驻中国大使帕约维奇在直播连线中向长虹表达感谢

长虹公司党委书记、董事长赵勇在直播连线中向黑山捐助5万支口罩及一批防护用品

黑山国家通讯社提前来站台，长虹这座“桥”的确搭得妙

其实，早在4月12日，黑山国家通讯社、黑山国家广播电视台、Antena M电台等多家黑山当地主流媒体，就报道了“中国目前正在与黑山朋友共同寻找解决办法，中国企业长虹正策划在4月底举办一场线上直播活动推广黑山旅游，以期吸引更多中国游客访黑”的新闻。

黑山国家通讯社 黑山国家广播电视台 Antena M电台

当企业品牌营销的目标与国家利益、人民利益相关联时，其必定会获得来自国家资源的支持。黑山官方媒体的报道，如同帮助长虹做了站台，其产生的舆论影响力是其他传播形式所无法替代的。

企业的发展从来不止依靠自身之力就可以实现，因此如何灵活地调动、整合各方资源就成为企业能否在瞬息万变的时代中，站稳脚跟的关键。

本次的跨国直播，长虹得到来自国内100多家主流媒体和黑山当地主流媒体支持，也获得了来自消费者的肯定。传播活动总体曝光量超过5000万次；微博话题#长虹5G+8K全球发布会#及#let’s 8K#的阅读总量达到11621.6万次。

销售方面，整个营销周期内，B端全场景销售2.3亿，C端全场景销售2.17亿；其中8K产品销售1874台，引起全行业关注（AVC年累计8K产品含合资销售1495台），全面屏新品H6GD预售4067台。422当日，B端全场景销售14722万，C端全场景销售7984万。

这样一张优异的成绩单，是对长虹践行社会营销传播观念的一次肯定。

社会营销传播观念 Social Marketing Concept

1971年，杰拉尔德·蔡尔曼和菲利普·科特勒最早提出了“社会市场营销”的概念。其目的是促使人们将市场营销原理运用于环境保护、计划生育、改善营养等具有重大推广意义的社会目标方面。

如今，社会营销传播观念的内涵不断扩大。许多企业也将履行社会责任作为自己营销传播活动的重要目标之一，并在传播实践中不断探索，以寻求在商业利益与社会利益之间找到具有可持续性的平衡点。

本次5G+8K跨国直播活动，是长虹品牌在直播营销领域的一次创造性演绎，也是其对社会营销传播观念的一次鲜活的实践。

不同于传统“输血”式的公益捐助，只能暂时缓解当地的疫情压力，长虹本次采用直播“云游”的方式，为黑山种草代言，旨在帮助其重建“造血”系统，以自身的资源优势获得“免疫力”。

这是一种双赢的思维逻辑。一方面长虹可以借助跨国直播的方式展示自身的技术实力，让消费者对其产品有更为直观和清晰的体验，可以通过对黑山的援助树立其身兼道义和良知的大国品牌的典范；另一方面黑山也能够通过直播被更多的中国消费者看到，获取大量潜在的旅游用户，为疫情之后的经济恢复取得原动力。

疫情之下的品牌传播

疫情所致的危机场景下，不少品牌都面临困境。如何脱困，如何突围，如何在危机中寻找转机，成为企业们共同面临的难题。长虹422跨国直播，为我们提供了一套行之有效的传播示范。

长虹本次的品牌传播表现得“稳、准、狠”。

稳，反映了长虹对于当下媒介生态和市场局势认识得准确性；准，反映了长虹对于当前消费者心态把握得精确性；狠，反映了长虹对于自身企业责任及品牌理念实践得坚决性。

俗话说：赠人玫瑰，手有余香。企业的经营发展也是一样。只有懂得将企业利益、消费者利益、社会利益三者兼顾的企业，才能获得长足的发展动力。尤其是当外界环境出现风险因素时，企业必须承担更重要的社会责任，以“大我”之意识，超脱出以产品功能为变现手段的格局，向更具情感化、人格化、智慧化的品牌附加功能上转移，才能在残酷的市场竞争中真正立于不败之地。