为了维持奢侈品的神秘感，宝格丽拍了一支推理片？

美人香车，堆金叠玉，向来是奢侈品品牌宣传大片的标配，但看的太多难免引发审美疲劳。为了跳出套路，宝格丽MAI TROPPO全新大片融入了诸多推理的色彩。

她是个谜，她是个难解之谜。

短片从开头就在营造一种神秘色彩，所有人都在意她，议论她，渴望她，羡慕她…….然而直至结尾，都未直接挑明众人口中的“她”究竟是谁？第一秒被挑起的好奇心始终没有得到满足，60秒之内所掠过的美人美景更是让人目不暇接，无法思考更多。

直至最后，品牌大使Lily Aldridge、《阿拉丁》女主角Naomi Scott，以及《高校十八禁》影星Zendaya，依次念出：MAI TROPPO，直接表意：只要感到快乐，就去尽情享受。美好的事物，永远不嫌多。

“Mai Troppo”在意大利语中意为“永远不嫌多”，宝格丽以此为主题，请来瑞典导演兼摄影师Johan Renck掌镜拍摄影片及平面影像，利用“宏大的场面——无数车辆营造出交通堵塞的场景；巨大的珠宝——200万欧元的戒指戴在手上，偌大的裙摆——长裙在喷泉和夜色的映衬下闪耀”，塑造罗马的美学理念与恣意欢愉，

除此之外，宝丽来还预告即将上线代言人吴亦凡主演的广告大片，吸引粉丝，为即将到来的520预热。

“沐浴春天的风，褪去秋冬繁重，于即将到来的520勇敢表达你的爱意。”目前，宝格丽官网已经推出520节日文案和活动页面。