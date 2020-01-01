愚人节若来推出全息盲盒透视眼镜，再也不怕买重复了？

原标题：愚人节：若来推出全息盲盒透视眼镜，「脱非入欧」不是梦！

4月1日愚人节，中国文创品牌Rolife若来推出“全息盲盒透视眼镜”，戳中盲盒玩家的痛点，立刻吸引了大量娃友的围观和参与。

所谓盲盒，是因为盒子上没有标注款式，只有打开才会知道自己抽到了哪一款。通常普通款可以通过端盒（买一整盒）就可以集齐，但是其中隐藏款的几率更低，所以为了集满所有款式，玩家会加强重复购买，让人上瘾。

所以，如果能一眼看透盒子中的款式，那么难度最高的隐藏款不就能轻松获得？Rolife若来的“全息盲盒透视眼镜”，就是娃友的透视眼。

这副眼镜，采用人体工程学设计，不仅佩戴舒适，而且完美修饰脸型；撞色搭配完全不挑皮，衬托皮肤白皙，更加减龄。对于爱美的女生来说简直就是时尚利器。

除了可做墨镜使用，最强大的功能就是透视盲盒。海量数据库的支持，让它不仅能透视若来自己家的盲盒，市面上所有盲盒也都尽收眼底。

虹膜定位技术能够精准确认透视对象，一旦定位，微型相机瞬间启动透视，并同时将结果反馈在全息镜面上。神不知鬼不觉，就能找到你最心水的款式。

为了能将透视玩法进行到底，Rolife若来还开通了购买渠道，将粉丝吸引到旗下的若吧小程序（可以分享交流、二手换娃、抽盒的平台）。

原价666的眼镜，现在只要233！这不是玩梗，这是实实在在的实惠！

最后，当粉丝扫码进入若吧之后，才发现原来是愚人节的恶搞。不过，虽然没有买到透视眼镜，但是可以领取透视卡，在若吧抽盒机中就能透视盲盒。本质上是和透视眼镜一样的。

这次愚人节活动，既娱乐大众，又能用有趣的方式将粉丝吸引到若吧，可以说是一次非常成功的借势营销。