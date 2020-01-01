雅本支付宣传动画：在欧洲也能轻松移动支付

还记得那些在国外疯狂剁手，视金钱如粪土，大肆挥霍金钱眼睛都不眨一下的“中国大妈”吗？

这次，咱们姑且先不论大妈们那些出国旅游必备的绚烂丝巾、一惊一乍的噪音、以及那些肆无忌惮的种种恶行，先来谈谈大妈们那有如隐形富豪板般的强劲购买力对消费作出的贡献。

根据不科学朋友圈晒照量显示，具有高雅、浪漫气息的欧洲，早已经被“中国大妈”式的等一众有钱有闲的国人所占领。瞧瞧那欧洲街头络绎不绝的正在摆pose拍照的国人、瞧瞧大小商店里正在抢购各种商品的剁手族们，你们敢说，中国人对欧洲不是真爱？！

可是，爱归爱，当早已习惯在国内用“一支手机走天下”的国人走出国门，却被无情告知：此规则不适用整个地球。肿么办？如今，第七区携手YabandPay，努力为身在欧洲的中国游客提供更多「家」的感觉。

雅本移动支付动画视频

YabandPay，作为链接国内移动支付（支付宝支付、微信支付）与欧洲支付的桥梁，有了它，就如同拥有了欧洲版的移动支付神器，无论你位于欧洲的大商场、还是小商店，轻松一点，即可完成支付，简直与在国内购物无异。

也正是因为这样的洞察，第七区这一次决定将动画表现的重点放在YabandPay的支付方式上面，毕竟，当你在海外时，没有比看见国内天天使用的品牌图标更加亲切熟悉的了。再加上相当有质感的渐变式画面风格，就两个字形容：完美！（请自带手势）

不管怎样，既然中国已经在无现金社会的进程中走在了世界的前列，迈出了世界领先的步伐，那么，想要赚中国人的钱，当然得遵循中国人的消费习惯，如果从这一点出发，说不定还能顺势改变国外支付的局面，促进支付方式的新转变，岂不是一举两得！