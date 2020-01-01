这次我们把「原力」注入了百事可乐无糖

一、新品推荐

随着星战系列最终章《星球大战：天行者崛起》在中国上映，全新百事可乐无糖星球大战系列限量产品登陆ONENINE小卖部。

当星球大战元素完美融合在百事可乐无糖原有的黑色罐身上，还没等到李佳琦惊呼“OMG”，小卖部店员都已纷纷下单！如此炫酷的产品包装设计结合限量发售的产品属性，让人只看一眼，就想立刻拥有。

超高颜值自然要搭配超酷炫玩法，看看这次我们怎么借助高科技的力量玩儿出花吧。

二、食用指南

1. 火爆各大院线，运用电影符号与观众对话

借势殿堂级影片《星球大战 9：天行者崛起》上映之际，ONENINE小卖部以星球大战系列电影情节和场景为灵感，为百事可乐无糖打造了一条百事可乐无糖星球大战系列限量产品OTV，仅15秒，就在众多星球大战联名合作品牌中脱颖而出。

2. AR 互动突破体验壁垒，让产品活起来

近两年，不依赖原生 AR App 的 Web AR 技术，已是未来 AR 技术发展的趋势之一。

ONENINE小卖部在此次 H5 开发中进行了 Web AR 技术突破性尝试。通过重构 AR 应用，在 H5 内重新架构底层代码，真正实现识别物可追踪，虚实结合的 Web AR 程序，使星球大战世界还原至眼前，产品变成真正的武器，让用户可以挥舞光剑罐感受光剑「打斗」的炫酷体验。





除两款光剑罐产品的炫酷 AR 效果外，扫描其他四款角色罐也可以体验品牌为星战角色定制的沉浸 AR 特效。ONENINE小卖部此次突破性地打穿了次元壁，帮助用户「从看到扫到体验」的实时参与行动，同时加深了用户对百事无糖品牌及百事可乐无糖星球大战系列限量产品的印象。

为提高用户参与AR互动的积极性，扫描罐身后，用户还可以抽取和不断累积百事可乐无糖星球大战限量卡牌，来兑换相关周边惊喜好礼。





3. 平台联动，悬浮礼盒制造稀缺体验提升主动传播阈值

针对品牌想触达不同沟通对象的营销诉求，平台所搭建起的多元营销 IP，也逐渐发展出一套套标准化、可持续的营销方式让品牌更原生地融入平台场域。此次ONENINE小卖部帮助百事可乐无糖也搭上了平台这辆快车——联手「天猫小黑盒」这一 IP，在天猫小黑盒平台重磅推出「百事可乐无糖限量原力悬浮礼盒」。

百事可乐无糖限量原力悬浮礼盒，充满神秘感的纯黑主色调搭配烫银百事可乐无糖 logo，未来感十足。与出众的外观设计匹配的是礼盒内暗藏的「原力黑科技」，开启装置即可将百事可乐无糖星球大战系列限量罐「原力悬浮」。

百事可乐无糖限量原力悬浮礼盒 12 月 18 日在天猫小黑盒页面开启排队，期间排队人数达到 12,691 人，5 分钟内 TOP 5 排队用户抢购完礼盒。12 月 19 日正式在天猫小黑盒发售也在 30 分钟内售空……可以看出，大家对百事可乐无糖限量悬浮礼盒有着极高的期待！究其原因，还是因为这款产品在星战原力的概念包装和原力悬浮的展示效果上都做到了极佳的水准。因此在获得很好的售卖效果同时，也为品牌带来形象溢价。

如今 Campaign 实物化成为消费者体验的延伸，高匹配度的产品通常是打开消费者心门的钥匙。此次百事可乐无糖限量原力悬浮礼盒制造了一种新鲜而稀缺的体验，大大提升了消费者主动传播的意愿。

4. 巧用 KOL，线上线下多维度助推传播

除了产品本身，ONENINE小卖部在线上线下的传播上也「开发」出了不同的玩法：从电影、游戏、潮流、科技、种草、摄影等等角度找切入点，与不同垂直圈层的 KOL 合作，从他们的专业领域来解读和宣传百事可乐无糖和星战 IP 的联合。

值得一提的是，百事可乐无糖此次项目吸引无数星战粉，纷纷自发前来助力，发布开箱视频、开箱图片及 AR 体验等原创内容。资深星战粉 Snap 奈浦还贡献了一条高水准，大片级别的视频，用百事可乐无糖星球大战系列限量产品元素打造了一个星球大战微观世界，受到星战粉丝圈的大规模关注与互动。

在线下场景，百事可乐无糖星球大战系列限量产品及全新百事可乐无糖树莓口味亮相了广州 Sneaker Con 展览，邀请潮流新势力代表福克斯在潮流最前线和年轻人进行面对面沟通。从线上到线下，ONENINE小卖部借助圈层力量让百事可乐无糖逐渐渗透到大众，从而引爆传播。

三、店长有话说

和IP联名合作旨在让“品牌”出圈，这已是老生常谈，如何巧妙找到联名合作中的平衡点，做到真正合拍，才是关键。

相比百事可乐年轻时尚的调性，百事可乐无糖更具一种先锋前锐的态度，ONENINE小卖部此次借助高科技的力量，突破性尝试Web AR技术，配合多样的social玩法，成功为百事可乐无糖搭建起与年轻人沟通的桥梁。

让我们用数据说话：百事可乐无糖星球大战限量产品推广仅2周就获得了9.3亿次的曝光和819万次互动，说这是一场精彩的现象级IP营销绝不为过。

ONENINE小卖部在未来也会不断突破革新，更多意想不到的精彩玩法敬请期待！