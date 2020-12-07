淘宝双12贺促档电影：《三个金币》，沈腾主演

在双11成为全民狂欢节之后，双12也成为淘宝今年的重头戏。最近，淘宝推出时长15分钟的双12贺促档电影《三个金币》，阵容庞大，导演曾国祥，沈腾主演，罗永浩、朱一旦特别出演。

故事以三个金币为主线，讲述了实习天使守护人（沈腾饰）通过发金币满足客户愿望，结果遭遇投诉的故事。在双12当天实习天使守护人（沈腾饰）接连收到3条投诉。

小学生申请“每次考试得100分金币”，沈腾却给了“每次考试60分”的金币，被小学生投诉；大龄相亲女申请“真命爱侣娶我”金币，沈腾给她金币让她自己去找，被怒上心头的相亲女直接投诉；创业男要得到投资人认可，沈腾给他“投资人点头金币”，结果还是被投诉。

因为这3条投诉，沈腾面临着被辞退的可能，为了保住自己喜欢的工作，他请求上司再给自己一次机会，于是他得到三个可以穿越时空的金币。上司建议他回到过去改变投诉的结果，沈腾却选择了去到未来，见证三个客户得到金币后的是否实现了他们的愿望。

拿到金币的客户，小学生的父母不打算离婚了，因为他们有了共同的“敌人”，就是一起教育还能考60分的孩子。

在相亲路上，相亲女意识到每个人都过得很辛苦，即使是真爱也不一定能爱她一辈子。看着和前男友的合照，她明白了自己找不到理想爱人的原因，原来是自己太自私了，不肯付出爱，却想得到爱。于是她决定去寻回前男友。

拉投资失败的创业男逐渐意识到，自己看所有人都是抱有目的的，所以他才会失败。直到前女友出现在他的面前，他发现前女友才是他无条件去爱的那一个人，于是两人决定重归于好。

看到3位客户都实现了自己的愿望，沈腾心灰意冷地收拾行李准备离开，打开门，却收到了他被正式录取的消息。原来之前的一切都是一场考验。他服务过的客户，在未来都对他做出了很高的评价，所以公司也愿意正式录取他。

“如果现在可以获得一个金币，你希望改变什么呢？如果可以给未来的自己三个金币，你又会把它交给哪一刻的自己呢？你可以慢慢想，因为我们会一直守护你的愿望，用我百分百努力，换您十分的满意。”