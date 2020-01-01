长投学堂：三件“神奇宝贝”，助力人生改变 

原标题：你有一个改变人生的宝贝等待领取

你是否也想过，真有一个自律水龙头，用它就能够拧紧关不上的消费欲？

或者，洒一小把未来树种子，一夜之间便长成遮挡未知风暴的大树？

而你从小梦想的环球旅行，带上这只平平无奇的人生指南针，就能说走就走。

2020年的世界，像是正在书写的一场魔幻剧本，此时，却有三个年轻人各自拿到了一个神奇宝贝，从此改写了自己的人生剧本。

一言“难”尽的人生上半场

如今的年轻人，面临着各种财务困境。

我们找到了三个代表人物，通过展现他们的生活故事，讲述了三种痛点：

空姐李雨涵在高消费的环境里，陷入卡债的泥淖，外表光鲜亮丽，账单一败涂地；

初入社会的大学毕业生陈鑫，月薪七千的工作，撑不起环游世界的梦想。

五线城市的宝妈郑琳琳，每个月从发工资开始，掰着指头和每一分钱过日子。

债务不断累积、现实重拳出击、家庭财务危机…

他们如何在短短的一年里，把人生从触底变成反弹？

一切改变，从这场社会实验开始……

三件“神奇宝贝”助力人生改变

实验的开始，我们为他们送上了来自长投学堂的三件“神奇宝贝”，自律水龙头，人生指南针和未来树种子，并花一年的时间，跟踪记录了他们生活发生的改变。

一年后，月光族李雨涵不再“拆东墙补西墙”，不仅还清欠款，还有了一笔小存款。

“穷忙”的陈鑫即将踏出环游世界的第一步，原来规划好每一笔钱，梦想就能分期实现。

宝妈郑琳琳把兴趣变成源源不断的收入，让自己成为了那颗摇钱树种子。

最后，通过一波反转，揭开“宝贝”的真实身份：长投学堂的理财课程。

原来，真正改变人生的，不是自带超能力的“神奇宝贝”。而是学会理财后，他们把自己变成了一座“财富宝藏”。

是彩蛋，也是人生的小金蛋

生活向每个人抛出题型各异的难题，寻找解决方法，是我们人生的必修课。

人们缺少的往往不是改变的决心，也不是改变的勇气，而是一个改变的方法。

如果你也想挖掘“宝藏”，我们在这里送上长投学堂的三个“小彩蛋“——

01

小白训练营：

拧紧“自律水龙头”，

克制剁手欲。

02

债券基金课：

手握“人生指南针”，

规划前路和财富。

03

开源赚钱课：

来颗“未来树种子”，

把兴趣变成赚钱之道。

无论你是初级小白，还是资深大牛；在哪个人生阶段，面对什么样的难题。来长投学堂，都能找到适合你的理财课程，敲开属于你的“小彩蛋”，收获一个人生的“小金蛋”。