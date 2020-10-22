方太：幸福的厨房是什么样的？

原标题：方太这次，满足了我对幸福厨房的想象

每个人对厨房有不同的期待。

有的人希望它功能齐全，能帮助自己烹饪各种美食；

有的人希望它方便省力，一键告别锅碗瓢盆的油渍；

有的人希望它智能强大，即便是厨艺小白，也可以轻松搞定可口美味……

幸福的厨房是什么样的？答案或许就藏在方太这支广告里。

一个幸福的厨房，它需要：能满足家庭成员的不同口味。同样食材，做出不同味道。

能化身爸妈的时间机器，洗碗省下来的时间，多与孩子互动。

能成为亲子关系的治愈机器，一块随手DIY蛋糕就能消去所有烦恼。

都说幸福的家庭总是相似的，在这条短片中，方太首次采用三联屏的展现形式，并借助厨电视角，记录三个不同家庭相似的幸福画面。

在短片中，无论二人世界，还是三口之家，方太全套产品（集成烹饪中心、水槽洗碗机、热水器、消毒柜）扮演一个不可或缺的角色：制造幸福，也见证着幸福。

一个干净完美的厨房 ，承载着我们对家庭生活的幸福想象。

但现实往往因为各种原因，譬如懒得洗碗、不会做饭、觉得麻烦，厨房成了空置场所。

而方太欲借助这条短片，提出一个幸福厨房的解决方案：当代幸福厨房的标配，就是一套配齐。

方太为什么会提出这样大而全的主张？或许是出于以下两点考量。

其一是现有厨房配置的不完美，让很多人对下厨望而却步。

很多家庭以前添置厨电时，大多是以油烟机、灶具为主，但随着人们饮食口味的多元化，以及对健康、效率的追求，这种基础配置无法满足现代烹饪的丰富需求，厨房配置需要升级。

其二，在很多厨电产品广告里，大多是纯销售主张，缺乏情感洞察和人文关怀。

人们需要厨房，既是出于身体需要，也是出于情感需求。因为在中国人的观念里，厨房不只是一个满足温饱的地方，更维系着家庭生活的烟火气。

因此，方太避开纯销售式推广，而是基于「幸福厨房」的概念与消费者进行情感沟通。一方面，它通过着力营造家庭幸福时刻，激发受众对产品的好感与向往。然后喊出「幸福厨房，一套配齐」的口号，提出完整解决方案。

辛苦了的另一个意思是

我来收拾碗，你去泡个澡吧

酒足饭饱之后 / 再泡个热水澡

你对世界的好奇是狠狠的咬一口它

让你尝世界 / 也放心让你尝世界

不要小看小朋友亲手做的小蛋糕

放手去做 / 我来帮你刷小碗

另一方面，它借助厨电视角，赋予产品人的情感，让产品不再只是冰冷的厨具，而是家庭关系里不可或缺的一员，维系、见证着丈夫与妻子，父母与儿女的情感，让彼此关系更亲近。

借助这样的厨房洞察和情感沟通，品牌离人心很近，而消费者也更愿意为此买单。

你心目中幸福厨房，会是什么样？