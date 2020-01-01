腾讯视频开学季：来闪光失物招领处，把青春的宝藏物归原主

大家好，今天我们要聊聊“遗失”。

一看这俩字，敏感的人可能已经眉头一紧。这不太符合pawpaw形象。

作为话题的开始，我昨晚问了问室友小张：

翻译一下的话，她大概是说：年纪大了，坚持没了。

对我来说，“遗失”并不是一种清晰的体验，谈论起来非常困难。直到前些天，一件值得一提的小事：

那天中午，上班路上，路中央有一副棉线手套。往前几米，又是一只耳闷子，再往前，还有一双鞋，一双泥泞柔软、被压扁的鞋。

散落在户外的人体负形，并不罕见。但当它们依次连续出场时，那种感受，绝对是有个人把自己装进一只破塑料袋里，唭哩垮啦漏了一路，最后所剩无几的灵魂，砰地一下穿我而过了。

我想，这大概就是一无所有、且还在不可控地持续遗失的感受吧。

为什么要谈论沉重的话题呢？（当然是因为工作）下面才是正题！

最近，我们为腾讯视频闪光开学季，做了一个“闪光失物招领处”，在朝阳大悦城4F-摩登天空MVM聚能场。

这是可爱的主海报。

这是主海报的备胎，但最后被做成了工作证的东西。

为了这次活动，我们还特地做了一只小动画，很粗糙，也很可爱。

成长路上的每次遗失，都相应地，制造了一片虚空：那是夜里的叹息声、是浴室沉思、是左右为难、是疏离的爱……

我们用8件失物，象征长大遗失的8样品质。希望你能在腾讯视频，在喜爱的影像里，找回久违的情感。

01、《触不到的恋人》

02、《比悲伤更悲伤的故事》





03、《近在咫尺的爱恋》

04、《这个杀手不太冷》

05、《全职高手》

06、《飞屋环游记》

07、《复仇者联盟》

08、《新世纪福音战士》

想知道这些遗失的东西，都去哪儿了吗？这部小片会给你答案。（都给我看！！！！）

欢迎光临，闪光失物招领处 ——

有一个满怀希望的小故事，很适合作为结尾：

契诃夫养过一只獴，有次它在森林里走失了18天。没想到，小家伙不仅自己找回了家，还反而变胖了。

—— 每个经历失去的人，也都相应获得了一次失而复得的可能。

祝所有被你找回的失物，都比当初更坚强。

9月22日在活动场地，我们捡到了一只耳环。现在它是闪光失物招领处的新居民了！

特别感谢：摩登天空MVM的鼎力支持，还有我们的老朋友：不是美术馆的完美执行。