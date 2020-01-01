红星美凯龙：这个双十一，我只想“券”你开心

每年一到双十一，各家品牌就开始各显奇招，想方设法掏空你的钱包。双十一已经从一场线上线下的电商促销，变成了一场人人参与的狂欢盛宴。

作为家居龙头品牌的红星美凯龙，迎接狂欢，拒绝套路，这个双十一，只做一件事情，就是“券你开心”!

于是，就有了这场聚焦在抖音平台的线上传播，联合抖音“QUAN11天团”，上演抖音狂欢视频，疯狂撒券，只为券你开心！

bangX作为创意团队之一，负责从KOL筛选到内容制作产出的整合创意执行。

一．媒介垂直聚焦：锁定TA人群，精选垂直KOL

根据客户的需求和此次的目标消费者，选择定向垂直人群的KOL；根据bangX合作的大数据平台，进行KOL的历史数据分析，选出最适合此次红星美凯龙投放的KOL。

二．定制内容：根据KOL的特点，定制不同优质内容

根据每位KOL的账号属性，和粉丝喜欢内容的深度挖掘，定制不同的趣味视频，用优质内容引爆平台流量。

三．品牌引流获客：优质内容引爆抖音，为品牌引流获客

在KOL的视频文案中植入红星美凯龙的领券链接，在内容上进行软性引导，鼓励消费者去H5进行领券。同时将视频包装成H5链接在朋友圈进行发布。

此次红星美凯龙双11“券你开心”抖音话题阅读量达1.2亿，抖音互动量100W+，link点击量超30W，优质视频内容在红星美凯龙小程序和朋友圈得到二次曝光。

bangX相信，一次好的营销背后，一定是优质媒介和优质内容的配合，只有完美组合，才能产生1+1＞2的化学反应。