纪念人类登月50周年，约翰·肯尼迪总统图书馆出了款AR游戏

为纪念人类登月50周年,约翰·肯尼迪总统图书馆和博物馆联合推出了一款AR应用 —— JFK Moonshot。在APP中,不仅对阿波罗登月事件进行了全面回顾,包括视频、图片、音频资料,还尝试用AR增强实现技术还原经典景象,以直观、有趣的方式让人们感受人类科技发展的光辉历史。

JFK’s Moonshot:Then and Now

说起人类首次登月的由来,它不仅是人类探索空间的一次尝试,更是冷战时期美苏两国博弈的历史证明。50年前美国正处于政治及经济还不稳定的状况,苏联在太空领域取得的成就也震惊了许多美国公民。

为此,时任美国总统的约翰·肯尼迪在莱斯大学发表载入史册的演讲:We Choose to Go to the Moon(《我们决定登月》),宣布要让美国人登上月球,并最终在1969年实现了登月梦。虽然他没有活着看到这件事发生,但却用美国的力量实现了将人送上月球并安全返回地球的壮举。

据悉,这款APP最大的特色就在于对阿波罗登月事件的回顾完全按照现实时间来展示,在屏幕上一目了然地显示了阿波罗飞船抵达月球所需的时间。

为了让游戏体验更具交互性,用户可以尝试各种任务,包括观察土星五号的零件拆解,测试推进器,或者模拟月球着陆。

APP由数字营销公司Digitas制作开发。Digitas不仅采访了执行阿波罗11号任务的第三位宇航员Michael Collins,还在APP中设置了增强敏捷性的操作技能,极大地激发了热爱NASA的太空迷们对游戏的兴趣。

其波士顿创意执行副总裁兼执行长Sue DeSilva表示:很高兴能利用先进的数字技术重现50年前的历史性故事,现在AR 应用也可以成为纪录片的一种呈现形式,寓教于乐了。”