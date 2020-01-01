多力多滋在巴西推出新品广告，竟然全用的日文？

近日，多力多滋推出一则关于抹茶味玉米片的新品广告。虽然广告短片投放地点是以葡萄牙语为官方语言的巴西，但整支短片的文案却都是日语，视觉元素也看不出和巴西有关系。那么存在语言和文化双重差异的广告，巴西人民会买单吗？我们先看看这广告长啥样：

Wasabi（芥末）

一场宇宙中的爆炸后，芥末味的多力多滋玉米片出现，同时伴着一段语速加快、语调提升的日语旁白。

随后一位女生惊慌失措地指向天空。原来有怪兽正在摧毁人类世界！

千钧一发之际，天空飞来一片芥末味玉米片，动感的音效随之而来，吃下玉米片的女生成功变身。

变身后的女生能量满满，立刻让怪兽灰飞烟灭。

在击败怪兽过程中发挥重要作用的芥末味玉米片开始庆功，然后一张人脸诡异地出现在玉米片中，用日语说着：“承认吧”。

一位女生在吃完玉米片后，三个手指变成自己的模样并魔性地喊着“かりかり”（咔吱咔吱）。

最后，一张大嘴吧缓缓滑来，玉米片和嘴里的模型完美契合，并出现“没有错”字样。而屏幕中原本看着不太高兴的动漫人物，在吃完玉米片后也两眼放光大叹好吃。

以日本文化突显口味正宗

该短片由巴西Ample BBDO创作，由于芥末味较早在日本盛行，吃芥末也成为日本文化的一部分，短片全程采用日本元素也是想突显口味的正宗。以防对日本文化理解不到位，创意团队还特意咨询了相关翻译专家和邀请日裔来共同指导。目的就是要确保正确传达日本文化，也证明芥末口味正宗。

虽然很多母语为葡萄牙语的巴西人可能不懂日语文案，但视觉上的代入感容易让人把这一新品和日本联系到一块。该短片主要通过社交媒体来传输，同时巴西多力多滋的INS也有提供带葡萄牙语翻译的短片。

另外还发布了一组产品包装的动态宣传视频，也是满满霓虹味：







来源：Ads of the world