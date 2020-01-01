农夫山泉即将上市，离不开这些教科书级文案！

一直以来，每隔一段时间，农夫山泉就会曝出“被上市”的传闻。闹了这么多年，农夫山泉要上市的瓜，这下终于“实锤”了。

提到农夫山泉，我们脑海里总会条件反射般地，响起它的广告语“农夫山泉有点甜”。不得不说，农夫山泉能够打响品牌，甚至走向上市，它那教科书级别的文案功不可没。

今天就为大家盘点一下，那些年，农夫山泉的经典文案。

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农夫山泉有点甜

“农夫山泉有点甜”，这句广告语可谓是经典中的经典。不过，你可能想不到，这句广告语的创作灵感，其实来自一个小朋友：

据说1997年，农夫山泉面市前，董事长钟睒晱曾亲自跑到上海调研市场。在静安寺附近，他邀请了一户居民品尝农夫山泉，家中的小朋友喝了一口，脱口而出：“有点甜！”这便是“农夫山泉有点甜”的由来。

“有点甜”三个字通俗易懂，既突出了产品清甜的特点，又利于口口流传，用来形容一款优质水可以说非常巧妙了。

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我们不生产水，我们只是大自然的搬运工

这句2008年提出的slogan，是农夫山泉深入人心的又一广告金句。如果说“有点甜”明确地表明了产品的甘甜口感，那么“大自然的搬运工”则凸显了产品的澄澈清幽、纯净自然。

广告语简单而深刻，轻轻松松就为品牌贴上了“绿色”“天然”“无污染”等标签，进一步深化了农夫山泉是“健康好水”这一品牌印象。

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每一滴水，都有它的源头

“每一滴水，都有它的源头”来自农夫山泉官方纪录片——“美丽的中国，美丽的水”系列之二。讲述的是：农夫山泉的水源勘探师，为了寻找优质的水源，在深山密林中整整找寻了8年的故事。

好水质源自好环境，农夫山泉每一滴水，都有它的源头。

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什么样的水源，孕育什么样的生命

农夫山泉自称“大自然的搬运工”，那搬运的都是哪里的天然水呢？为解答消费者这一疑问，2018年，农夫山泉推出了一支在水源地长白山实景拍摄的宣传片。以森林中生灵万物的视角，展现了水源地美丽而真实的风貌。

广告片每一帧都美得想截图，产自如此“仙境”的水，难怪会有点甜了。

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农夫果园，喝前摇一摇





农夫果园，是农夫山泉旗下颇具人气的一款果汁饮料。同样，它也有一句传播度非常广的slogan：农夫果园，喝前摇一摇。

在广告语中添加“摇一摇”的动作，不仅打消了消费者对于沉淀物的顾虑，还将“摇一摇”变成了一种与消费者互动的趣味形式。

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农夫山泉×网易云“乐瓶”文案

“每一首歌都是一瓶水，只有喝水的人才知道其中的冷暖滋味。”2018年，农夫山泉与网易云音乐合作，精选30条用户评论，印制在4亿瓶农夫山泉包装上，让每一瓶水都自带音乐和故事。

这些瓶身文案，一字一句直戳人心，引发无数人的情感共鸣。不少网友感慨道：喝下的是水，流出的是眼泪。

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故宫瓶文案

《延禧攻略》《如懿传》等清宫剧热播时，掀起了一阵观众到故宫打卡的热潮。农夫山泉便迅速联合故宫文化服务中心，推出了9款限量版“故宫瓶”。

精美别致的画面，配以戏谑有趣的文案，为我们勾勒出了一个又一个鲜活的皇帝嫔妃形象。

以往谈起帝王妃子，总有种尊贵而遥遥不可及的距离感。农夫山泉这些“故宫瓶”文案却告诉我们，宫殿里的人也和我们一样，有着平凡人的小温情和小烦恼，瞬间将这种距离感拉近了。

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“吉祥贺岁版”故宫瓶文案

己亥猪年即将到来之时，农夫山泉与故宫再次联名，以“家”为情感轴，强势推出了14款贺岁版故宫瓶。

这些瓶身将放鞭炮、穿新衣、收红包等传统年俗一一呈现在了消费者眼前。红火的年俗图画，配合走心的文字，满满都是温情。

纵观农夫山泉的广告文案，蹭得了热度，走得了心，写得出爆款，引得起共鸣……真是饮用水界最会写文案的品牌了。

你最喜欢农夫山泉的哪句广告语呢？

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