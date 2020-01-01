雀巢脆脆鲨：OMG！这条鲨鱼竟然会拍VLOG！

提到鲨鱼，你脑海中浮现的形象是……
能够唤起你手指被支配的恐惧
会“咬人”的鲨鱼
随缘咬人，玩的就是心跳
满脸写着不高兴，又丧又萌
“世另我”的废柴鲨鱼
赖床一时爽，一直赖床一直爽
Emmm，其实他们都“过气”了
最近的鲨鱼界爱豆当然是——脆脆鲨
不但涉足时尚圈、音乐圈
秉承着专注“搞事”不停歇的原则
最近又赶时髦拍起了Vlog
靠着迷人外表和出色声线又收获了一票迷妹
说是鲨鱼界C位也不为过
（相信其他鲨鱼没有意见吧？）
（不接受反驳哦！）
OMG！这条鲨鱼会拍Vlog！
脆脆鲨
当今消费者已对各个品牌大同小异的运营内容产生倦怠，如何在众多内容中脱颖而出，博得消费者的眼球是一个值得思考的行业问题。
如今Vlog当道，自然平凡的生活记录令Vlogger仿佛成为了观众生活中的朋友，拉近了彼此之间的距离。在全民Vlog风潮的席卷下，出色的创意内容更容易打动观众。睿路传播携手雀巢脆脆鲨，首次采用联合KOL共同打造鲨鱼IP形象的形式，开创业内首支动画Vlog。凌驾于普通Vlog质量之上的创意内容能够为消费者带来新鲜趣味感。
生动真实的Vlog形式与塑造鲨鱼IP形象的目的完美契合，通过逗趣的自我介绍体现鲨鱼 皮 / 帅 / 自恋 的性格特点，结合游戏场景带出「小快乐·大“鲨”包」产品，成功打造品牌营销新形势。
是不是迷上它了？
雀巢脆脆鲨将不定期更新Vlog
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