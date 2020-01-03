飘柔高考纪录片：奋斗路上，美不必缺席

18岁的高考纪实

你的18岁，是什么样子？

是不修边幅、整日埋头做题，是为了高考将所有心绪压在心底，还是在父母殷切的期待里忘记了自己？

7月8日，全国千万考生结束高考之时，飘柔推出一支无脚本纪录片，对这些问题进行了记录。该片由侯祖辛执导，在绵阳中学实验学校取景，考生、家长、学校理发师等相继出镜，真实还原了高考背后的故事。

当音乐响起，镜头拉回到紧锁眉头的考生、堆满书本的课桌与快节奏的早读教室，紧张的高三记忆就此重现在每个人的脑海里——

时间紧、压力大，洗头也争分夺秒；

夜里熄灯后亮起自己的小台灯，继续奋战。

被焦虑吞没到失眠；

紧绷的神经在见到父母时松弛下来；

因父亲的一句“你考成什么样子，爸爸妈妈都等你回来吃饭”而泣不成声。

艰苦的高三生活之外，该片也展现出对“青春“另一面向的思考——十七八岁备战高考时，也是青春最美之时。在可以尽情释放美丽的年纪，是否要为了高考完全压抑自己？当被教导“一切以学习为重”，追求美是否只会耽误学习？

对此，片中的高三女生发出了自己极具力量的声音。面对高考，她们既有全力以赴的勇气，也未放弃对真实与美的坚持。

“把自己收拾好，让自己心情更好一点，会有更好的状态去学习。”

当备考成为生活的全部内容时，完美并不应只等同于“学习好”。

就此，高三学生不再是传统印象里苦大仇深、背负着沉重枷锁的群体。在一日又一日的重复做题里，他们的自我意识开始萌芽。

“不能不辜负学校的期望、父母的培养，为什么不能不辜负自己呢？”

“你要对世界坦诚，你也要对自己坦诚。”

“我希望自己保持善良，活得无怨无悔。”

18岁的高考只有一次，18岁的美也只有一次。希望所有人“无论是现在，还是更不简单的未来，都有全力以赴的勇气，也有美的样子。“