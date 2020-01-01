日本黑科技寿司店，吃饭之前还要先验尿？

日本创新公司Open Meals预备在东京开设一家寿司店“Sushi Singularity（超越寿司）”，并公布概念宣传片。

别看日本满大街都是寿司店，但超越寿司可一点都不普通。

店内环境模拟图

首先，它是全球第一家3D打印的寿司店；其次，吃别人家的寿司要钱，吃这家寿司要……你的体液。

对，你没看错！超越寿司实行完全预约制，在进店用餐之前，客人需要提前一月预约，预约之后你会收到一份「健康检测套装」，要在用餐前约两周内递交唾液、尿液、排泄物等样本，并邮寄到寿司店。

健康检测套装

超越寿司会通过先进的技术来分析每一位顾客的样本，判断这名顾客的饮食中缺乏哪些营养元素，在了解到客人的营养需求后，进而量身打造制作3D打印寿司，确保这些寿司都富含特定顾客所需的营养元素和维生素，真是太炫酷了！

为顾客量身建立“健康 ID”

在数据支持下设计的“3D寿司”



至于口感么……这些3D寿司其实均由某种特殊的食物凝胶作为材料，用一双机械臂打印出来的。

目前，超越寿司官网公布了八种概念模型，比如有激光冶炼而成的海胆寿司 (laser sintered)；

采用负刚度蜂窝结构 (negative stiffness honeycomb) 打造嚼劲的章鱼寿司；

用电脑数控车床 (CNC machine) 切成城堡形状的墨鱼寿司；

下面这一块看起来像干草堆的东东，其实是鳗鱼寿司；

而这块晶莹剔透的小方块，其实是“汤”……

不得不说，这八种概念寿司的脑洞也太大了吧！

电通创意总监Ryosuke Sakaki在接受媒体采访时曾表示：

人们通常认为，食物是在家中制作或由厨师准备的。相比之下，如果将食物数字化、用机器生产，我们将可以在世界任何地方共享我们想要的任何食物。例如，在相对贫穷的国家，遭受灾难破坏的地区，甚至在外太空，只要有这样的机器，人们就可以吃很多顿饭。此外，由于食品的成分已被数字化，全世界的人们将能够探索各种餐点，创建自己的食谱并在线共享。将来可能会导致源源不断的创新膳食和食谱。

超越寿司为食物的信息数字化带来无限设想，人们能够个性化他们所吃的食物，并有可能改变世界各地人们创造和消费食物的方式。然而，利用数字技术3D打印出的食物，不仅制作过程复杂漫长，而且需要顾客分享自己的隐私数据，这样的饮食方式，你感兴趣吗？

参考资料：

open meals官网

How Dentsu Digitised Food to Create a ‘Sushi Singularity’