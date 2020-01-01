唯品会419品牌特卖节营销

从10年前淘宝第一次双十一大促，再到京东刮起的618年中大促，最后再到各大电商平台大大小小的促销节日，电商之间的大促之战愈演愈烈。电商平台之间竞争虽然激烈，但电商的整体发展却一直处于上升态势。相关数据显示，2019年1-5月中国网上零售总额就达到了3.86万亿元，在社会消费品零售总额中的占比超五分之一，而且618期间各大电商平台订单额都出现了大幅上涨的现象。





对用户而言，电商大促已经不再是新鲜事，消费者对大促的感知度也随之降低。但艾媒咨询数据显示，40.2%的受访者仍认为优惠折扣是他们在电商平台上购买的重要动力。因此，低价好货仍然是电商平台敲开用户的一把利器。





近两年，网络出现了大量关于电商大促优惠政策繁琐的负面舆论，更有用户认为电商平台的促销政策是对消费者的欺骗。而唯品会从18年双11开始，推出无套路，一口价的大促政策。为消费者营造了轻松的购物氛围，同时也增加了平台的好感度、收割了用户口碑。





前期预热环节中，我们首先确定本届特卖节的新内涵“特”：品牌特卖，具备正品保障，同时商品独特、时尚、新潮，并且是真正的实惠/便宜，无套路，将好货不贵贯彻到底。在确认唯品会特卖的不同之处后，我们通过36氪、钛媒体、界面等媒体解读“新价值特卖”，获得推荐位置有效曝光。同时确定造场传播话题及种草内容投放平台，开始为品牌特卖节造场宣传。





随后，4月中旬，正式推出品牌特卖节态度海报和互动H5，同时与新华社定制UGC内容，为419传播引流带货，投放仅2个小时，粉丝霸屏纷纷留言。









在唯品会419大促期间，我们通过造场、种草，在微博、微信、抖音、小红书和B站5大社交平台上打造优质内容，充分发挥每个平台和唯品会在服饰穿戴、母婴等品类上的优势，针对不同目标用户量身定制种草内容。在吸引新用户的同时，也提高老用户的复购率。在实现流量转化的同时，通过品质好物和行业造场收割用户和行业口碑，带来持续的长尾转化效应。





五大平台合计曝光量高达6,368.9W+，成功实现带货量超254.2W+元。且五大平台的持续曝光还为唯品会打造了大量的优质种草内容和KOL口碑沉淀，提高品牌影响力，将有助于品牌后续传播沟通，而不同平台KOL入口也方便我们在活动结束后统计KOL实际的“带货”/引流效果。





此外，我们还发布预热稿件、战绩稿、造节稿等13篇稿件，落地网易、新浪、腾讯、凤凰、中国经济网、光明网等195家媒体渠道。